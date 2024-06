Im Rah­men der Gene­ral­ver­samm­lung der VEMA am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, 20. Juni fan­den auch eine Neu­wahl zum Auf­sichts­rat statt. Der bis­he­ri­ge Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de Udo Bay­er schied tur­nus­mä­ßig aus und stand zur Wie­der­wahl. Die anwe­sen­den Genos­sen der VEMA wähl­ten ihn ein­stim­mig wie­der in den Auf­sichts­rat, wo er auch in sei­ner Posi­ti­on des Vor­sit­zen­den bestä­tigt wur­de. Die­ses her­vor­ra­gen­de Wahl­er­geb­nis zeugt von der Kon­ti­nui­tät und Sta­bi­li­tät, für wel­che die VEMA steht. Auch alle Beschlüs­se, über die es im Rah­men der Gene­ral­ver­samm­lung zu ent­schei­de galt, wur­den ein­stim­mig ange­nom­men. Die­ses hohe Maß an Zustim­mung spie­gelt das Ver­trau­en, das die Genos­sen als Eigen­tü­mer der VEMA der aktu­el­len Füh­rungs­rie­ge entgegenbringen.Herr Bay­er ist Geschäfts­füh­rer der Non­nen­ma­cher & Bay­er Ver­si­che­rungs­mak­ler GmbH in Lud­wigs­burg, die er 1990 mit­grün­de­te. Inzwi­schen zählt die Fir­ma 20 Mit­ar­bei­ter. Ihre geschäft­li­chen Schwer­punk­te lie­gen im Bereich gewerb­li­cher und indus­tri­el­ler Risi­ken. Seit 1999 sind Non­nen­ma­cher & Bay­er Teil der Gemein­schaft der VEMA-Mak­ler. Herr Bay­er wur­de 2003 in den Auf­sichts­rat gewählt, dem er seit­her unter­bre­chungs­los ange­hör­te. 2017 über­nahm er die Posi­ti­on des Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den. Die VEMA ist der größ­te genos­sen­schaft­li­che Dienst­leis­ter für Ver­si­che­rungs­mak­ler in Deutsch­land. Hier zählt sie zu den füh­ren­den Anbie­tern. Sie steht inzwi­schen mehr als 4.600 mit­tel­stän­di­schen Part­ner­be­trieb mit rund 32.000 Mit­ar­bei­tern als zen­tra­le Anlauf­stel­le zur Erleich­te­rung der täg­li­chen Arbeit zur Ver­fü­gung. Etwas über 2.000 davon sind Mit­glie­der, die einen Genos­sen­schafts­an­teil gezeich­net haben. Getreu dem Mot­to „Von Mak­lern – für Mak­ler!“ schafft man mit einem ganz­heit­li­chen Ansatz Mehr­wer­te für die ange­schlos­se­nen Mak­ler­kol­le­gen von der tech­ni­schen Abwick­lung, durch­dach­ten Deckungs­kon­zep­ten, bis hin zur Unter­neh­mens­op­ti­mie­rung und Wei­ter­bil­dung. Wer Dienst­leis­tung der Mak­ler­ge­nos­sen­schaft noch nicht kennt und sich einen Ein­druck ver­schaf­fen möch­te kann unter komm​-zur​.vema​-eg​.de Kon­takt aufnehmen.

