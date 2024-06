Das tra­di­tio­nel­le Johan­ni­feu­er der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Buben­reuth lock­te auch in die­sem Jahr zahl­rei­che Besu­cher an. Rund 1.000 Men­schen ver­sam­mel­ten sich am Fest­platz auf dem Sport­ge­län­de in der Fran­ken­stra­ße, um an dem belieb­ten Fami­li­en­fest teil­zu­neh­men. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Ver­an­stal­tung von der Eger­län­der Gei­gen­bau­er­ka­pel­le, die mit ihrer Dar­bie­tung für eine fest­li­che Stim­mung sorg­te. Die Kin­der­turn­grup­pe des SV Buben­reuth begeis­ter­te die Besu­cher mit einer Turn­auf­füh­rung. Die Wur­zeln des Johan­ni­feu­ers rei­chen weit zurück und wur­den von den Hei­mat­ver­trie­be­nen aus dem Eger­land in Buben­reuth eingeführt.

Gegen 20:45 Uhr setz­te sich der Fest­zug in Bewe­gung. Ange­führt von der Kin­der- und Jugend­feu­er­wehr über Pfad­fin­der, Gei­gen­bau­er­ka­pel­le, Ker­was­bur­schen, Sport­ver­ein und Bur­schen­schaft die mit 100 Fackeln aus­ge­stat­tet ware, zog der Zug zum Holz­sta­pel, um das Feu­er zu ent­zün­den. Als die Flam­men empor­schlu­gen, spiel­te die Kapel­le das Stück „Flam­me Empor“, gefolgt von der Bay­ern­hym­ne und der deut­schen Natio­nal­hym­ne. Die Ver­an­stal­tung ende­te gegen 23:00 Uhr. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Buben­reuth bedankt sich herz­lich bei allen Gäs­ten und freut sich bereits auf das nächs­te Johannifeuer.