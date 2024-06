Auf dem Pro­gramm ste­hen sechs Par­tien, neben dem Nie­mei­er-Cup wird gegen Prag, Her­ford, ein kana­di­sches Uni­ver­si­täts­team und Znoj­mo getes­tet Sechs Test­spie­le wer­den die Sel­ber Wöl­fe ab dem 22. August bis zum Sai­son­be­ginn am 13. Sep­tem­ber absol­vie­ren. Anders als in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren steht heu­er in der NETZSCH Are­na bereits ab Ende Juli Eis zur Ver­fü­gung, so dass das Team um Head­coach Craig Streu kei­ne Trai­nings­camps in Tsche­chi­en abhal­ten muss. Des­halb wird am 24. August auch wie­der ein „Tag der Wöl­fe“ mit bun­tem Rah­men­pro­gramm rund um ein Test­spiel gegen den Nord-Ober­li­gis­ten Her­for­der EV stattfinden.

Start in Prag, anschlie­ßend „Tag der Wölfe“

Die Sel­ber Wöl­fe star­ten am 22. August aus­wärts beim tsche­chi­schen Zweit­li­gis­ten Sla­via Prag in ihr Test­spiel­pro­gramm. Zwei Tage spä­ter, am 24. August, fin­det wie­der der „Tag der Wöl­fe“ statt. Geg­ner ist hier der Nord-Ober­li­gist Her­for­der EV, der sich für ein mehr­tä­gi­ges Trai­nings­camp im Sel­ber VORI­UM ein­ge­mie­tet hat. Die Mann­schaft, für die auch die Ex-Wöl­fe Phil­ip Wolt­mann als auch Micha­el Schaaf auf­lau­fen, wird von Hen­ry Thom gecoacht. Rund um die Par­tie wer­den die Sel­ber Wöl­fe gemein­sam mit dem Stamm­ver­ein VER Selb e.V. ein bun­tes Rah­men­pro­gramm organisieren.

Mis­si­on Titelverteidigung

Am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de (31. August und 1. Sep­tem­ber) reist das Wolfs­ru­del als Titel­ver­tei­di­ger nach Deg­gen­dorf zum Nie­mei­er Haus­tech­nik-Cup. In Spiel 1 geht es gegen die Ham­mer Eis­bä­ren (Ober­li­ga Nord), am dar­auf­fol­gen­den Tag dann – je nach Aus­gang der ers­ten bei­den Spie­le – ent­we­der gegen Gast­ge­ber Deg­gen­dor­fer SC (Ober­li­ga Süd) oder erneut gegen Sla­via Prag.

Inter­na­tio­na­les Flair in der NETZSCH Arena

In der letz­ten Pha­se des Test­spiel­pro­gramms zieht inter­na­tio­na­les Flair in der NETZSCH Are­na ein. Am 4. Sep­tem­ber gas­tiert die Car­le­ton Uni­ver­si­ty aus Kana­da in der Por­zel­lan­stadt. Das Team spielt in der höchs­ten kana­di­schen Uni­ver­si­täts­li­ga „USports“. In die­ser Spiel­klas­se ist zum Bei­spiel auch der Sel­ber Spie­ler Colin Camp­bell auf­ge­lau­fen, bevor er den Schritt nach Euro­pa gewagt hat. Den Abschluss des Test­spiel­pro­gramms bil­det dann die Par­tie gegen den HC Orli Znoj­mo. Das tsche­chi­sche Team tritt in der kom­men­den Sai­son, nach einem ein­jäh­ri­gen Gast­spiel im Unter­haus, in der drit­ten tsche­chi­schen Liga an.

Test­spiel­pro­gramm im Überblick