Die Stadt­wer­ke Hof haben mit den Pla­nun­gen zum Aus­bau des Fern­wär­me­net­zes in Hof begon­nen. Der Ener­gie­ver­sor­ger will die Zeit bis zur Fer­tig­stel­lung der kom­mu­na­len Wär­me­pla­nung effek­tiv nut­zen – und nicht nur abwar­ten. „Des­halb begin­nen wir bereits jetzt damit, unse­re bestehen­den Wär­me­net­ze wei­ter aus­zu­bau­en“, erklärt Jean Petr­ahn, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke. „Wir freu­en uns, dass nun ein wei­te­rer Neu­kun­de einen Fern­wär­me-Ver­trag unter­zeich­net hat: Die Katho­li­sche Kir­chen­stif­tung Bern­hard Lich­ten­berg Hof wird künf­tig in der Ernst-Reu­ter Stra­ße und der Nail­aer Stra­ße die Kir­che St. Kon­rad, das Pfarr­zen­trum Bern­hard Lich­ten­berg, die Kita St. Kon­rad sowie den Neu­bau des Ver­wal­tungs­zen­trums mit Fern­wär­me behei­zen und sich an das BHKW im Thea­ter anschlie­ßen“, ver­kün­det Petr­ahn. Für die Stadt­wer­ke ist das ein wei­te­rer bedeu­ten­der Schritt hin zu einer effi­zi­en­ten und nach­hal­ti­gen Wär­me­ver­sor­gung für die Stadt Hof. „Und für die Kir­che ein wich­ti­ger Bei­trag zur Erhal­tung der Schöp­fung“, ergänzt Ste­fan Fleisch­mann, lei­ten­der Pfar­rer des Seel­sor­ge­be­reichs Hofer Land. Auch das Fern­wär­me­netz, das mit dem BHKW auf dem Stadt­wer­ke-Betriebs­ge­län­de im Unter­kot­z­au­er Weg ver­bun­den ist, soll schon bald in Rich­tung Sig­munds­gra­ben erwei­tert wer­den. Hier­zu wer­den die betrof­fe­nen Anwoh­ner in Kür­ze kon­tak­tiert. „Die Erkennt­nis­se, die wir durch die­se bei­den Pro­jek­te gewin­nen, wer­den uns auch nach Abschluss der kom­mu­na­len Wär­me­pla­nung hel­fen, wenn es dar­um geht, neue Gebie­te zu erschlie­ßen“, pro­phe­zeit Petrahn.