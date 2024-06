Vom 14. Bis 16. Juni fan­den in Braun­schweig die deut­schen Meis­ter­schaf­ten im „Schwim­me­ri­schen Mehr­kampf“ statt. In Deutsch­land ist die­ser Mehr­kampf für Schwim­mer mit 11 und 12 Jah­ren die ers­te Mög­lich­keit auf natio­na­ler Ebe­ne einen Wett­be­werb zu bestrei­ten. Umso erfreu­li­cher, dass sich aus Bam­berg die­ses Jahr gleich drei Nach­wuchs­ta­len­te qua­li­fi­zie­ren konnten.

Im Jahr­gang 2012 star­te­te Lin­da Schel­len­ber­ger über die Frei­stil­stre­cken. Bereits im Vor­feld zeig­te sie ihre gute Form und konn­te sich als 21. ihres Jahr­gangs über 200 Meter Lagen qua­li­fi­zie­ren. Auf ihrer stärks­ten Stre­cke, den 100 Meter Frei­stil, schwamm sie im Ver­lauf der bis­he­ri­gen Sai­son sogar fast an die Top 10 in Deutsch­land her­an. Mit star­ken Leis­tun­gen und eini­gen neu­en Best­zei­ten erreich­te sie in der Mehr­kampf­wer­tung in Frei­stil die Top 10 in Deutsch­land und sicher­te sich den 10. Platz. Ein tol­ler Erfolg!

Ihre Schwes­ter, Marie Schel­len­ber­ger, trat über die Brust­stre­cken im Jahr­gang 2013 an, wäh­rend Hen­drik Schick im sel­ben Jahr­gang über die Rücken­stre­cken antrat. Bei bei­den blie­ben die Best­zei­ten nicht aus und sie konn­ten sich bei ihrer ers­ten Mög­lich­keit über­haupt, einen Wett­kampf auf deut­scher Ebe­ne zu absol­vie­ren, jeweils auf dem 17. Platz in ihrer Mehr­kampf­wer­tung behaupten.

Um die Sai­son abzu­schlie­ßen, ste­hen als nächs­tes die ober­frän­ki­schen und baye­ri­schen Meis­ter­schaf­ten, Anfang und Mit­te Juli auf dem Pro­gramm. Hier ver­spre­chen die gezeig­ten Leis­tun­gen auch noch­mal viel Span­nung, da sich alle drei mit an der Spit­ze der jewei­li­gen Bes­ten­lis­ten die­ses Jah­res ein­rei­hen konnten.

Bas­ti­an Schorr