Imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be – das sind leben­di­ge Tra­di­tio­nen, die einer Gemein­schaft ein Gefühl der Iden­ti­tät und Kon­ti­nui­tät ver­mit­teln. Die 82 der­zeit im Baye­ri­schen Lan­des­ver­zeich­nis ein­ge­tra­ge­nen kul­tu­rel­len Aus­drucks­for­men ste­hen im Fokus des Foto­wett­be­werbs „Imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be. Sicht­bar leben­dig.“ des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums der Finan­zen und für Hei­mat. Das teilt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel mit. „Wo wer­den Viel­falt und Krea­ti­vi­tät des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes sicht­bar? Wie wer­den Tra­di­tio­nen wei­ter­ge­ge­ben? Was geschieht „hin­ter den Kulis­sen“? In wel­chen Momen­ten ist das Gemein­schafts­ge­fühl beson­ders spür­bar?“ – die­sen Fra­gen gilt es, mit Kame­ra oder Smart­phone nach­zu­spü­ren“, so Dre­mel. Ziel des Wett­be­werbs ist es, das Bewusst­sein für das imma­te­ri­el­le Kul­tur­er­be in Bay­ern wei­ter zu stär­ken. „Der Foto­wett­be­werb geht vom 1. Juli bis 31. Okto­ber. Ich wür­de mich freu­en, wenn vie­le Bei­tra­ge aus dem Land­kreis Bam­berg ein­ge­hen wer­den. Denn es win­ken attrak­ti­ve Geld­prei­se“, so Dre­mel abschlie­ßend. Alle not­wen­di­gen Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.ike​.bay​ern​.de/​e​r​f​o​r​s​c​h​e​n​/​f​o​t​o​w​e​t​t​b​e​w​erb.