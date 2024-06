Bis Ende 2024 wird der ers­te Abschnitt der Rit­ter­stra­ße saniert. Bau­be­ginn ist Anfang Juli und die Arbei­ten sol­len vor dem Win­ter abge­schlos­sen sein. Alle betrof­fe­nen Haus­ei­gen­tü­mer wer­den in den nächs­ten Tagen durch die Fir­ma AS-Bau per Brief­ein­wurf infor­miert. „Wir gehen dabei einen wei­te­ren Schritt bei der Moder­ni­sie­rung unse­rer Infra­struk­tur“, so Nico­las Lahov­nik, Ers­ter Bür­ger­meis­ter Wun­sie­dels. Sowohl der schlech­te Zustand des Stra­ßen­be­lags als auch der der Kana­li­sa­ti­on machen die Maß­nah­me unab­ding­bar. Im Zuge der Erneue­rung von Kanal sowie der Ober­flä­che der Stra­ße und des Geh­wegs wer­den auch die Haus­an­schluss­lei­tun­gen für Trink­was­ser aus­ge­tauscht. „Außer­dem ver­le­gen wir Glas­fa­ser­ka­bel“, sagt Mar­co Kras­ser, Geschäfts­füh­rer der SWW Wun­sie­del GmbH, „und ermög­li­chen damit den Anrai­nern einen Umstieg auf High­speed-Inter­net.“ Neben der Stadt Wun­sie­del (Stra­ßen­bau) und der SWW (Was­ser und Glas­fa­ser) sind das WUN Infra­struk­tur KU (Kanal) sowie die Fir­ma Adam aus Mit­ter­teich (der­zei­ti­ge Doku­men­ta­ti­on der Bau­sub­stanz) für das Bau­vor­ha­ben verantwortlich.

Für die Pla­nung und Bau­lei­tung ist die Pla­nungs­grup­pe Stepp­an GmbH aus Wald­sas­sen zustän­dig, der Tief­bau liegt in Hän­den der Fir­ma AS-Bau aus Hof. Die beson­de­re Her­aus­for­de­rung des Pro­jekts bestehe in der sehr dich­ten Bebau­ung, sagt Pro­jekt­lei­ter Micha­el Her­mann von der SWW. Die Zahl der Haus­an­schlüs­se sei sehr groß, so dass die Arbei­ten Zeit kos­ten wer­den. Außer­dem wird ein neu­er Regen­was­ser­ka­nal in der Rit­ter­stra­ße ver­legt, um Schmutz- und Ober­flä­chen­was­ser zu tren­nen und dadurch die Klär­an­la­ge lang­fris­tig zu ent­las­ten. Als ers­ter Bau­ab­schnitt wur­de der Bereich von der Eger­stra­ße bis zur Ein­mün­dung der Hel­den­stra­ße fest­ge­legt. In den Bau­ab­schnit­ten 2 und 3 fol­gen nächs­tes Jahr die Hel­den­stra­ße sowie der Rest der Rit­ter­stra­ße. Zu jedem Zeit­punkt wer­den die bei­den Stra­ßen ent­we­der aus der einen oder aus der ande­ren Rich­tung anfahr­bar sein. Müll­ab­fuhr, Post­zu­stel­lung etc. blei­ben gewährleistet.

Für die Fahr­zeu­ge der Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner wer­den Ersatz­park­plät­ze zur Ver­fü­gung gestellt. Weil es sich bei Rit­ter- und Hel­den­stra­ße um rei­ne Anwoh­ner­stra­ßen han­delt, sind kei­ne Umlei­tun­gen für den über­ört­li­chen Ver­kehr nötig. Die Gesamt­kos­ten des Pro­jekts belau­fen sich auf rund 2,5 Mil­lio­nen Euro, die WUN Infra­struk­tur KU, SWW und Stadt Wun­sie­del über­neh­men. Der Frei­staat Bay­ern för­dert sowohl die Kanal­sa­nie­rung als auch den Stra­ßen­voll­aus­bau. Für die nicht ganz ver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen bit­ten Stadt Wun­sie­del, WUN Infra­struk­tur KU und SWW die betrof­fe­nen Haus­hal­te um Verständnis.