Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Am Frei­tag­mor­gen, zwi­schen 08.55 Uhr und 10.10 Uhr, wur­de ein auf dem Park­platz des Ver­eins­hau­ses in der Hin­te­ren Gas­se abge­stell­ter Pkw von einem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren und beschä­digt. Der hin­te­re lin­ke Stoß­fän­ger wies einen Streif­scha­den auf. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt an der Aisch

Kel­ler­ab­teil aufgebrochen

Im Hem­ho­fe­ner Orts­teil Zeckern kam es in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag zu einem scha­dens­träch­ti­gen Ein­bruch. Ein oder meh­re­re Täter schli­chen sich über eine Tief­ga­ra­ge in den Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses. Dort ver­schaff­ten sie sich gewalt­sam Zugang in ein ansons­ten ver­sperr­tes Kel­ler­ab­teils und aus dem Abteil ins­ge­samt vier hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der ent­wen­det. Es han­del­te sich aus­schließ­lich um Mou­tain­bikes, wovon zwei mit einem Elek­tro­an­trieb aus­ge­stat­tet waren. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt knapp 30 000 Euro.

Getankt ohne zu bezah­len – Wer kann Hin­wei­se geben?

Grems­dorf – An einer Tank­stel­le fuhr am Frei­tag kurz vor Mit­ter­nacht ein sil­ber­ner Peu­geot auf das Gelän­de. Der Fah­rer tank­te im Gesamt­wert von 70,52 Euro und ent­fern­te sich ohne zu bezah­len. Dass der Täter ver­ges­sen hat­te den Tank­vor­gang zu bezah­len kann aus­ge­schlos­sen wer­den, denn er fuhr laut Video­über­wa­chung ohne Licht auf die Tank­stel­le und bei­de Kenn­zei­chen waren abge­klebt. Es wur­den Ermitt­lun­gen wegen meh­re­rer Delik­te auf­ge­nom­men. Wer Hin­wei­se zum Fah­rer oder zum Fahr­zeug geben kann, wird gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09193/6394–0 bei der Poli­zei Höchstadt an der Aisch zu melden.