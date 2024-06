Die evan­ge­li­sche und katho­li­sche Pfar­rei Pot­ten­stein laden am Sonn­tag, 30.Juni um 18 Uhr zum öku­me­ni­schen Tai­zé-Gebet in die St. Lau­ren­ti­us-Kapel­le in Pütt­lach ein. Das klei­ne Orts­kirch­lein bie­tet den idea­len Raum für einen besinn­li­chen Abend bei Ker­zen­licht, Gebe­ten und ein­gän­gi­gen Liedern.