Am Sonn­tag, 14. Juli, führt Wer­ner Schil­lig rund um sei­nem Hei­mat­dorf Neu­en­see. Die Wan­de­rung führt vor­bei an der sagen­um­wo­be­nen Titus­höh­le, zum Feld­stein und vor­bei an der „Berg­quel­le“. Auf dem Rund­weg gibt es aller­lei Geschich­ten und Infor­ma­tio­nen zum Neu­en­seer Wei­her und der Umge­bung. Beginn: 13.30 Uhr, Dau­er: ca. 3,5 Stun­den, Treff­punkt: Alte Schu­le Neu­en­see, Schwür­bit­zer Stra­ße 7 in Michel­au in Ober­fran­ken. Bit­te fes­te Schu­he, wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung sowie ein Fern­glas und einen Trink­be­cher mit­brin­gen. Bei Dau­er­re­gen ent­fällt die Ver­an­stal­tung. Bit­te unbe­dingt anmel­den. Online-Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.umwelt​sta​ti​on​-ober​main​.de, Rubrik „Jah­res­pro­gramm 2024“. Der Teil­neh­mer­bei­trag beträgt 5 Euro.

