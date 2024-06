Bon­jour Paris! Wer träumt nicht davon, ein­mal ent­lang der Sei­ne zu schlen­dern, von Sacré-Coeur aus die Stadt der Lie­be zu über­bli­cken und im Schat­ten des Eif­fel­turms zu pick­ni­cken? Das Feri­en­pro­gramm der Stadt Forch­heim macht in die­sem Jahr genau dies mög­lich! Wir star­ten am spä­ten Sonn­tag­abend, 11.8.24 in Forch­heim und machen uns auf den Weg in unse­re Part­ner­stadt Le Per­reux-sur-Mar­ne. Dort kom­men wir am Mon­tag­nach­mit­tag in unse­rer Jugend­her­ber­ge an. Am Nach­mit­tag besu­chen wir das Künst­ler­vier­tel Mont­mart­re. An den fol­gen­den Tagen ste­hen wei­te­re High­lights an: Ein Besuch von Le Per­reux, eine Boots­tour ent­lang der Sei­ne mit den wich­tigs­ten Sehens­wür­dig­kei­ten von Paris, wie dem Eif­fel­turm, dem Lou­vre und Not­re Dame. Zum Abschluss steht der Besuch in Dis­ney­land Paris auf dem Pro­gramm. Am Frei­tag geht es dann wie­der nach Hause.

Im Preis von 450 Euro sind fol­gen­de Leis­tun­gen enthalten:

4x Über­nach­tung und Früh­stück in der Jugend­her­ber­ge in Paris

Fahrt mit dem Rei­se­bus nach Paris und zurück – Tages­aus­flug nach Le Perreux

Hop-on-hop-off Boots­tour auf der Sei­ne – Tickets für den Trans­fer nach Montmartre

Ein­tritt Disneyland

Die Anmel­dung für die Paris-Fahrt star­tet am Sonn­tag, 7.7. 24, um 18 Uhr über die Home­page des Feri­en­pro­gramms der Stadt Forch­heim unter www​.unser​fe​ri​en​pro​gramm​.de/​f​o​r​c​h​h​eim. Für Inha­ber des Forch­heim Pas­ses wird die Fahrt zu einem redu­zier­ten Preis angeboten.