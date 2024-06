Das Jun­ge Thea­ter hat in Koope­ra­ti­on mit der Stadt Forch­heim am Sams­tag, den 29. Juni die Band Kel­ler­kom­man­do nach Forch­heim ein­ge­la­den. Das Kon­zert beginnt um 20 Uhr im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier (Königs­bad) statt. Einen schier unglaub­li­chen Mix aus trei­ben­den Beats, fet­tem Geblä­se von Trom­pe­te und Posau­ne, mar­ki­gen Syn­th­bäs­sen und ver­flixt sexy Ohr­wür­mern prä­sen­tiert das Kel­ler­kom­man­do. Die Shows der Bands sind wah­re Mes­sen des Froh­sinns und der Aus­ge­las­sen­heit: Hier zucken die Bei­ne und joh­len die Keh­len vor Ver­gnü­gen und Begeis­te­rung. So bunt wie die Musik ist die Mischung im Publi­kum: Men­schen zwi­schen 0 und 100 Jah­ren rei­ben sich ver­wun­dert die Augen, dass sie auf dem­sel­ben Kon­zert gelan­det sind und alle mit­ein­an­der Spaß haben, wenn das Kel­ler­kom­man­do sei­ne Hym­nen anstimmt.

Prei­se: VVK 23,00 €, ermä­ßigt 20,80 € / AK 24,00 €, ermä­ßigt 22,00 € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sys­tem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 (09191/3515930), sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.

Was: Kel­ler­kom­man­do – „Fet­te Beats und Frän­ki­sche Folxmusik“

Wann: Sams­tag, 29. Juni 2024, 20.00 Uhr

Wo: Kul­tur­Som­mer­Quar­tier Königs­bad Forch­heim, Käs­rö­the 4, 91301 Forchheim