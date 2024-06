Mit einem fun­kel­na­gel­neu­en Klein­trans­por­ter und zahl­rei­chen Musik­in­stru­men­ten unter­stützt die För­der­ge­sell­schaft das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz am Stand­ort in Eber­mann­stadt aktu­ell in rekord­ver­däch­ti­gen Dimen­sio­nen. Klei­ne Geschen­ke erhal­ten bekannt­lich die Freund­schaft. Umso grö­ßer ist die Freu­de über grö­ße­re Geschen­ke. Die För­der­ge­sell­schaft der Kli­nik Eber­mann­stadt hat sich mit einem nagel­neu­en Auto, einem Kla­vier, einer Gitar­re und einer exo­ti­schen Hand­trom­mel aus Bra­si­li­en gleich für vier ziem­lich gro­ße Geschen­ke ent­schie­den. „Wir haben gehört, dass das Kli­ni­kum in Eber­mann­stadt ein neu­es Auto und neue Instru­men­te gebrau­chen könn­te“, hat der Vor­sit­zen­de der För­der­ge­sell­schaft, Robert Glenk, bei der fei­er­li­chen Über­ga­be der reich­li­chen Prä­sen­te im Bei­sein des Forch­hei­mer Land­rats Dr. Her­mann Ulm ganz beschei­den erklärt.

„Wir sind wirk­lich sprach­los. Die Geschen­ke der För­der­ge­sell­schaft aus Eber­mann­stadt bre­chen regel­mä­ßig alle Rekor­de“, hat sich Sven Oel­kers, Geschäfts­füh­rer des Kli­ni­kums Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung der rund 400 Mit­glie­der der För­der­ge­sell­schaft bedankt. „Mit dem neu­en Fahr­zeug kön­nen wir zahl­rei­che Auf­ga­ben in Zukunft noch bes­ser erle­di­gen“, hat sich Ulla König als Lei­te­rin des Stand­or­tes in Eber­mann­stadt für das Enga­ge­ment der För­der­ge­sell­schaft herz­lich bedankt. Bei­spiels­wei­se kön­ne mit dem neu­en Klein­trans­por­ter der täg­li­che Lie­fer­ser­vice „Essen auf Rädern“ der Kli­nik­kü­che noch bes­ser bewerk­stel­ligt wer­den. Auch Land­rat Dr. Ulm hat den her­aus­ra­gen­den Ein­satz der För­der­ge­sell­schaft. „Wirk­lich einen Rie­sen­dank an die gan­ze För­der­ge­sell­schaft mit Robert Glenk an der Spit­ze für die­se groß­ar­ti­ge Leis­tung“, hat auch der Forch­hei­mer Land­rat das Enga­ge­ment der rund 400 Mit­glie­der des sport­li­chen Unter­stüt­zer­krei­ses gewür­digt. Die Freun­de der Eber­mann­stad­ter Kli­nik dür­fen die Fit­ness­ge­rä­te und Well­ness­be­rei­che benut­zen. Im Gegen­zug finan­ziert die För­der­ge­sell­schaft regel­mä­ßig medi­zi­ni­sche Gerä­te oder fahr­ba­re Unter­sät­ze und Musik­in­stru­men­te wie in die­sem Jahr. Gewich­te heben, Fit­ness machen, Well­ness genie­ßen und die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in der Regi­on stär­ken: „Als Mit­glie­der kön­nen wir die vie­len Fit­ness­ge­rä­te des Kli­ni­kums nach Fei­er­abend und am Wochen­en­de nut­zen. Die­se Kom­bi­na­ti­on ist wirk­lich für alle ide­al“, freut sich Robert Glenk und spricht von einer ech­ten „Win-win-Situa­ti­on“ für alle Beteiligten.

Die neu­en Instru­men­te soll übri­gens den rund 20 Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten der renom­mier­ten Fach­ab­tei­lung für Psy­cho­so­ma­ti­sche Medi­zin und Psy­cho­the­ra­pie bei der behut­sa­men Gene­sung hel­fen. „Beim gemein­sa­men Musik­ma­chen kön­nen sich unse­re Pati­en­ten krea­tiv ent­span­nen“, freut sich Cor­du­la Mar­chel von der Fach­sta­ti­on am Kli­ni­kum in Eber­mann­stadt über das neue Musi­k­e­quip­ment. Men­schen mit psy­chi­schen Pro­ble­men sei­en häu­fig beson­ders ange­spannt und müss­ten lang­sam wie­der ler­nen abzu­schal­ten, ist sich die musi­ka­li­sche Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin sicher. „Musik ent­spannt und macht ein­fach glück­lich“, freut sich Mar­chel bei einer gemein­sa­men Jam-Ses­si­on mit Katha­ri­na Schnei­der, Peter Neu­mei­er und Robert Glenk und Chef­arzt Dr. Hubert Gräf von der För­der­ge­sell­schaft der Kli­nik in Eber­mann­stadt. Mehr Infor­ma­tio­nen über die Arbeit und das Ange­bot der För­der­ge­sell­schaft gibt es im Inter­net unter www.klinik-fraenkischeschweiz. de/​herz/​foerdergesellschaft.