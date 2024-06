Am Mitt­woch, 3. Juli, ist es wie­der so weit. Die Kin­der­Uni 2024 der Uni Bay­reuth geht in die zwei­te Run­de. Pro­fes­so­rin Dr. Rebec­ca Prel­ler (Betriebs­wirt­schafts­leh­re – Entre­pre­neu­ri­al Beha­vi­or an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth) erklärt den Kin­dern „Wie bes­se­re ich mein Taschen­geld mit Zitro­nen auf?“

Datum/​Zeit/​Ort: Mitt­woch, 3. Juli 2024, 17.15 Uhr, Uni Bay­reuth, Audimax.

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Eltern müs­sen drau­ßen blei­ben, für sie gibt es ein inter­es­san­tes Alternativprogramm.

Zum Kin­der-Vor­trag: Wer ger­ne mehr Taschen­geld hät­te, ist hier genau rich­tig. Wir wer­den gemein­sam über­le­gen, wie man mit Zitro­nen, etwas Zeit, Freun­den und viel Fan­ta­sie bei gutem Wet­ter nicht nur Spaß haben, son­dern im bes­ten Fal­le auch das Taschen­geld etwas auf­bes­sern kann.

Die Eltern und Begleit­per­so­nen der Kin­der erwar­tet ein inter­es­san­ter Vor­trag (ab 17.20 Uhr) mit Pro­fes­so­rin Dr. Isa­bel Hei­ne­mann (Lehr­stuhl für Neu­es­te Geschich­te an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth) als Refe­ren­tin. Ihrem Vor­trag hat sie den Titel „Gewalt und Demo­kra­tie – War­um Zeit­ge­schich­te für uns heu­te wich­tig ist“ gege­ben, Ver­an­stal­tungs­ort ist hier das Gebäu­de Natur­wis­sen­schaf­ten I, Hör­saal H13.

Zum Eltern-Vor­trag: Der Vor­trag gibt einen prak­ti­schen Ein­blick in lau­fende For­schun­gen am Lehr­stuhl für Zeit­ge­schich­te. Am Bei­spiel von For­schungs­pro­jek­ten zur Geschich­te von Mas­sen­ge­walt im 20. Jahr­hun­dert und zur De­­mo­kra­tie- und Geschlech­ter­ge­schich­te dis­ku­tie­ren wir, war­um zeit­his­to­ri­sche For­schun­gen für unse­re Wahr­neh­mung der Gegen­wart wich­tig ist und wel­che Ori­en­tie­rung his­to­ri­sches Wis­sen bereit­stel­len kann.

Außer­dem gibt es noch eine Eltern­füh­rung: Zu den Aqua­ri­en der Uni mit Danie­la Kasel.