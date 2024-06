Ab sofort ist der Feri­en­pass 2024 in allen Städ­ten, Märk­ten und Gemein­den im Land­kreis Forch­heim, in vie­len Schu­len und Kin­der­gär­ten und natür­lich in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rin­ges Forch­heim erhältlich.Endlich ist es wie­der soweit – der neue Feri­en­pass ist da. Seit über 40 Jah­ren gibt der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim den Feri­en­pass her­aus. Mit über 150 Anbie­tern und weit über 250 Gut­schei­nen bie­tet der Pass Kin­dern und Jugend­li­chen bis 18 Jah­ren die Mög­lich­keit ihre Som­mer­fe­ri­en kos­ten­güns­tig, inter­es­sant und span­nend zu gestal­ten. Das Titel­blatt des Feri­en­pas­ses ziert das Gewin­ner­bild des Malwettbewerbes.

Unter dem Mot­to „Wenn ich König/​Königin von Deutsch­land wäre“ erreich­ten den Kreis­ju­gend­ring auch in die­sem Jahr wie­der zahl­rei­che Ein­sen­dun­gen mit tol­len Ideen. Den ers­ten Platz beleg­te Bene­dikt Eger, den 2. Platz Lau­ra Mid­den­dorf und den 3. Platz Katha­ri­na Leu­ker. Zum Preis von 3,00 € ist der Feri­en­pass von 01.07.2024 bis 30.09.2024 gül­tig und ermög­licht mit den ent­hal­te­nen Gut­schei­nen in die­ser Zeit den ermä­ßig­ten oder z.T. auch kos­ten­lo­sen Ein­tritt in vie­le Schwimm­bä­der, Muse­en, Sport­an­la­gen, Ver­an­stal­tun­gen etc. im Land­kreis Forch­heim und dar­über hin­aus. Auch für das Anna Fest gibt es wie­der zahl­rei­che Ermäßigungen.

Ab dem drit­ten Kind wird der Feri­en­pass, nach Über­prü­fung der Per­so­na­li­en, kos­ten­los aus­ge­ge­ben. Für 3,00 € zzgl. Por­to kann der Pass auch online über die Home­page www​.kjr​-forch​heim​.de bestellt wer­den. Der Pass wird nach Zah­lungs­ein­gang ver­schickt. Im Vor­feld soll­te bei dem jewei­li­gen Anbie­ter bzw. auf der Home­page des Kreis­ju­gend­rings erfragt wer­den, ob die Ange­bo­te auch wirk­lich statt­fin­den kön­nen. Bei wei­te­ren Fra­gen steht das Jugend­bü­ro ger­ne unter der Tel.: 09191/73880 oder unter info@​kjr-​forchheim.​de zur Verfügung.