Das Fami­li­en­fest des Bezirks Ober­fran­ken in Bay­reuth war auch in die­sem Jahr wie­der ein vol­ler Erfolg. Rund 7500 Besu­cher kamen nach Schät­zung der Orga­ni­sa­to­ren am Sonn­tag auf das Gelän­de der Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten in Bay­reuth. „Ich habe heu­te vie­le glück­li­che Kin­der­au­gen gese­hen“, freut sich Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm, der den gan­zen Tag auf dem Gelän­de unter­wegs war. Für die Fami­li­en war eine Men­ge gebo­ten: ein Besuch in der Kin­der­po­li­zei­sta­ti­on, eine Run­de Hüpf­burg und dann noch­mal zum Pony­rei­ten. Oder doch lie­ber noch den Trek­ker-Füh­rer­schein machen?

An jeder Ecke des weit­läu­fi­gen Gelän­des gab es Attrak­tio­nen, die Kin­der­her­zen höher­schla­gen las­sen. Dazu konn­ten die Gas­tro­no­men ihre Spei­sen und Geträn­ke dank Unter­stüt­zung des Bezirks Ober­fran­ken zu beson­ders fami­li­en­freund­li­chen Prei­sen anbie­ten. Eis, Pop­corn und Zucker­wat­te gab es gratis.

„Wir in Ober­fran­ken sind eine Fami­li­en­re­gi­on! Daher möch­ten wir es den Fami­li­en ermög­li­chen, bei uns einen schö­nen und unbe­schwer­ten Tag zu ver­brin­gen“, so Schramm wei­ter. Er dank­te allen Betei­lig­ten und den vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, die zum Gelin­gen des Fes­tes bei­tra­gen. „Wir bekom­men viel Zuspruch und tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung. Das weiß ich sehr zu schät­zen, denn ohne die­se Hil­fe von allen Sei­ten könn­te der Bezirk Ober­fran­ken die­ses gro­ße Fest nicht stem­men!“, so Schramm, der bereits eine Neu­auf­la­ge des Fami­li­en­fes­tes im kom­men­den Jahr ankün­dig­te. Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.