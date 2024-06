Er ist der „Herr“ von cir­ca 6.000 Ver­kehrs­schil­dern, 92 Ampeln und über 1.100 gebüh­ren­pflich­ti­gen Park­plät­zen. Sei­ne 32 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter stel­len Füh­rer­schei­ne aus, ver­ge­ben Geneh­mi­gun­gen für Anwoh­ner- oder Behin­der­ten­park­plät­ze, las­sen Autos und alle sons­ti­gen Fahr­zeu­ge zu und über­prü­fen, ob sich die Schran­ken der 14 Bahn­über­gän­ge im Stadt­ge­biet rich­tig sen­ken. Nach 13 Jah­ren im Amt ist aber nun Schluss, denn Heinz Pfis­ter, der Lei­ter des Stra­ßen­ver­kehrs­am­tes der Stadt Bay­reuth, geht zum 1. August in den Ruhe­stand. Begon­nen hat die Lauf­bahn des 64-Jäh­ri­gen bei der Stadt Bay­reuth am 1. Dezem­ber 1992. Davor dien­te der gelern­te Elek­tro­in­stal­la­teur zwölf Jah­re als Sol­dat bei der Bun­des­wehr. In den letz­ten drei Jah­ren sei­ner Dienst­zeit absol­vier­te der gebür­ti­ge Bam­ber­ger sei­ne Aus­bil­dung zum Diplom-Ver­wal­tungs­wirt. 14 Jah­re war Heinz Pfis­ter dann im Jugend­amt tätig, bear­bei­te­te unter ande­rem die The­men­fel­der Amts­vor­mund­schaf­ten und Unter­halt. Dann wech­sel­te er 2006 ins Stra­ßen­ver­kehrs­amt, wo er bis Janu­ar 2011 als stell­ver­tre­ten­der Dienstel­len­lei­ter sich tief in die vier Sach­ge­bie­te Ver­kehrs­auf­sicht, Ver­kehrs­über­wa­chung, Füh­rer­schein- und Zulas­sungs­stel­le ein­ar­bei­te­te. Zum 1. Febru­ar 2011 über­nahm er schließ­lich den Pos­ten des Chefs des Stra­ßen­ver­kehrs­am­tes. Mit sehr viel Humor und noch mehr Kom­pe­tenz und Sach­ver­stand lei­tet Heinz Pfis­ter seit­her sei­ne Dienst­stel­le, die im Rat­haus II in der Dr.-Franz-Straße 6 behei­ma­tet ist. Über vie­le Vor­gän­ge in sei­ner Amts­zeit weiß Pfis­ter eine Anek­do­te zu berich­ten, meist mit einem klei­nen Scherz unter­legt. So beschwer­ten sich vor vie­len Jah­ren ein­mal die Anlie­ger einer Stra­ße mit Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern, dass eine Feu­er­wehr­zu­fahrt zuge­parkt wer­de. Pfis­ter hat­te sich aber vor einem Orts­ter­min bereits in der Stra­ße umge­schaut und von einem Pas­san­ten erfah­ren, wer da sei­ne Autos vor die Feu­er­wehr­zu­fahrt stellt – es waren die Anlie­ger der Stra­ße selbst. So konn­te das Pro­blem schnell gelöst wer­den. „Ich habe den Beschwer­de­füh­rern ein­fach gesagt, dass sie nicht mehr am Stra­ßen­rand par­ken, son­dern ihre aus­ge­wie­se­nen Park­plät­ze nut­zen sol­len, auch wenn von die­sen der Weg zu den jewei­li­gen Woh­nun­gen eini­ge Meter län­ger ist“, so Pfister.

Vor Ort Ein­druck von der Situa­ti­on machen

Sich vor Ort einen Ein­druck von der Situa­ti­on machen, das ist Heinz Pfis­ter in den vie­len Jah­ren als Lei­ter des Stra­ßen­ver­kehrs­am­tes stets ein Anlie­gen gewe­sen. „Ich ken­ne zwar nicht die genaue Zahl der Stra­ßen im Stadt­ge­biet (Es sind 746. *Anm. d. Red.), aber ich ken­ne jede ein­zel­ne Stra­ße und weiß über die jewei­li­gen Gege­ben­hei­ten Bescheid“, sagt Pfis­ter. Er freut sich, dass mit sei­nem bis­he­ri­gen Stell­ver­tre­ter Hei­ko Ell­ner-Schu­berth sein Nach­fol­ger bereits fest­steht. „Unse­re Büros lie­gen neben­ein­an­der, die Tür ist fast immer offen, und wir haben sehr ver­trau­ens­voll zusam­men­ge­ar­bei­tet“, sagt der 64-Jäh­ri­ge und wünscht dem neu­en Dienst­stel­len­lei­ter alles Gute. Heinz Pfis­ter selbst wird sich zwar zum 1. August in den Ruhe­stand bege­ben, doch auf ihn war­tet schon eine wei­te­re Auf­ga­be: Die Sanie­rung sei­nes Eltern­hau­ses in der Bam­ber­ger Alt­stadt steht an. Und auch wenn er in den letz­ten Jah­ren schon eini­ges an dem seit dem Jahr 1430 bewohn­ten Anwe­sen erneu­ert hat, so war­tet noch eine Men­ge Arbeit auf ihn. Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger lob­te bei der Ver­ab­schie­dung von Heinz Pfis­ter die Arbeit des schei­den­den Dienst­stel­len­lei­ters, der sich in sei­ner Amts­zeit gro­ße Ver­diens­te für die Stadt Bay­reuth erwor­ben habe. „Mir Heinz Pfis­ter geht ein sehr gewis­sen­haf­ter Beam­te in den ver­dien­ten Ruhe­stand, den vie­le Bay­reu­the­rin­nen und Bay­reu­ther in guter Erin­ne­rung behal­ten wer­den. Denn in sei­ner Dienst­stel­le haben sie ihren Füh­rer­schein erhal­ten oder die Num­mern­schild-Stem­pel für ihr Auto“, so das Stadt­ober­haupt, das Pfis­ters Nach­fol­ger Hei­ko Ell­ner-Schu­berth viel Erfolg wünschte.