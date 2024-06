EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen kür­te die Gewinner

Die Gewin­ner­märk­te des EDE­KA Cup 2024 in der Regi­on Nord­bay­ern, Sach­sen und Thü­rin­gen ste­hen fest: In einem span­nen­den Wett­be­werb hat­ten alle selbst­stän­di­gen Kauf­leu­te im Absatz­ge­biet die Chan­ce, sich mit ihren Märk­ten in drei Kate­go­rien zu bewer­ben. Die ein­ge­reich­ten Bewer­bun­gen wur­den von einer Fach­ju­ry geprüft und die Märk­te im Rah­men von Markt­be­su­chen auf Herz und Nie­ren gecheckt. Dabei wird jeder Markt aus Kun­den­sicht genau unter die Lupe genom­men. Wer hat die bes­te Fri­sche­the­ke? Wer hat die größ­te Aus­wahl an regio­na­len Lie­fe­ran­ten und die meis­ten Bio-Pro­duk­te? Dane­ben müs­sen auch die Mit­ar­bei­ten­den mit Fach­kom­pe­tenz und guten Ser­vice punkten.

Und das sind die Gewin­ner 2024:

Ver­kaufs­flä­che bis 1.200 m²: EDE­KA Gabri­el in Eppendorf

Ver­kaufs­flä­che von 1.201 bis 2.000 m²: EDE­KA Legat in Neu­stadt an der Waldnaab

Ver­kaufs­flä­che über 2.000 m²: EDE­KA Schnei­der Super­cen­ter in Bayreuth

Die­se drei Vor­zei­ge­märk­te in Bezug auf Markt­at­mo­sphä­re, Sor­ti­ments­ge­stal­tung und Waren­prä­sen­ta­ti­on dür­fen die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im anste­hen­den natio­na­len Wett­be­werb, dem EDE­KA Super­cup, vertreten.

EDE­KA Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Pro­fil: Die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen ist eine von sie­ben regio­na­len Unter­neh­mens­grup­pen des genos­sen­schaft­lich orga­ni­sier­ten EDE­KA-Ver­bun­des. Die Genos­sen­schaft als Keim­zel­le der Unter­neh­mens­grup­pe wur­de vor 112 Jah­ren (im Jahr 1912) in Würz­burg gegrün­det und ist heu­te Groß­hand­lung, Ver­mie­te­rin und Kon­zept­ge­be­rin für rund 860 Ein­zel­han­dels­märk­te der Mar­ken „EDE­KA“, „E cen­ter“, „Markt­kauf“ und „dis­ka“ in Fran­ken, der Ober­pfalz, Sach­sen, Thü­rin­gen und dem nörd­li­chen Baden-Würt­tem­berg. Zudem betreibt sie mit der Toch­ter­fir­ma FRAN­KEN-GUT zwei Pro­duk­ti­ons­be­trie­be für Fleisch- und Wurst­wa­ren. Gemein­sam mit den selbst­stän­di­gen EDE­KA-Ein­zel­händ­lern erziel­te die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Jahr 2023 einen Ver­bund­um­satz im Ein­zel­han­dels­ge­schäft von net­to rund 5,2 Mrd. Euro und beschäf­tigt rund 48.500 Mit­ar­bei­ten­de und 1.262 Aus­zu­bil­den­de. Sie ist somit einer der größ­ten Arbeit­ge­ber und Aus­bil­der in der Regi­on. Die drei geschäfts­füh­ren­den Vor­stän­de Sebas­ti­an Kohr­mann (geb. 1983, Vor­stands­spre­cher), Gert Leh­mann (geb. 1972) und Chris­ti­an Remy (geb. 1987) lei­ten die Geschäf­te der Unter­neh­mens­grup­pe. Der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de ist der EDE­KA-Kauf­mann und Inha­ber meh­re­rer EDE­KA-Märk­te in der Ober­pfalz, Ste­fan Legat.