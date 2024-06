Eröff­nungs­par­ty mit Live-Musik und Gratis-Eis

Der „Som­mer an der Pro­me­na­de“ beginnt am Mitt­woch, 3. Juli, mit den „Bow­li­ners“, „Mädels­abend“ und einem lecke­ren Angebot.

Der Som­mer ist da! Wer jetzt Schat­ten in der Bam­ber­ger Innen­stadt sucht, wird im Juli und August an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de in Bam­berg fün­dig. Ab 1. Juli wird der Park­platz unter den Bäu­men auf­ge­löst und dient zwei Mona­te lang als Auf­ent­halts- und Akti­ons­flä­che. Geplant ist ein umfang- und abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit Thea­ter, Tanz, Musik, Sport und Kom­mu­ni­ka­ti­on. Eröff­net wird der „Som­mer an der Pro­me­na­de“ am Mitt­woch, 3. Juli, ab 15.15 Uhr durch den Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Starke.

Damit der Start schwung­voll gelingt, sorgt die Folk-Band „Bow­li­ners“ für die rich­ti­ge Stim­mung. Die fünf Musi­ker brin­gen Gitar­ren, Ban­jo, Kon­tra­bass, Gei­ge und Drums mit und vor allem jede Men­ge haus­ge­mach­te Songs. Mal melan­cho­lisch, mal lebens­froh klin­gen die Bow­li­ners nach eige­ner Aus­sa­ge wie „bar­fuß tan­zen im Gras“ – ein Gefühl, das in den nächs­ten Wochen auch an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de herr­schen soll. Ver­stärkt wer­den soll es zum Auf­takt durch eine kuli­na­ri­sche Ver­lo­ckung: Der Food­truck „Mel­lys Ice Rolls“ kommt zur Eröff­nungs­par­ty an die Pro­me­na­de. Das Bes­te dar­an: Die ers­ten 100 Gäs­te erhal­ten eine Por­ti­on der lecke­ren Ice­Rolls kostenlos!

Meh­re­re Kostproben

„Vor allem freu­en wir uns, an die­sem Tag einen Vor­ge­schmack auf die nächs­ten Wochen geben zu kön­nen“, sagt Andre­as Klenk, der für die Stadt Bam­berg das Pro­gramm koor­di­niert und orga­ni­siert hat. So wer­den meh­re­re Insti­tu­tio­nen und Kul­tur­schaf­fen­de wie etwa Tän­ze­rin Mela­nie Day, Ver­tre­ter von Yoga­n­za oder des Pro­jekts „PRO­SA­pro­me­na­den­PRO­SA“ bei der Eröff­nung mit dabei sein. Sie wol­len berich­ten, was Sie für die Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger in den nächs­ten Wochen vor­be­rei­tet haben und schon die eine oder ande­re Kost­pro­be von ihrem Pro­gramm geben. Dazu passt auch, dass Flo­ri­an Mül­ler, der die Klein­braue­rei­mes­se vom 14. bis 18. August an der Pro­me­na­de orga­ni­siert, auch bei der Eröff­nung den Geträn­ke­aus­schank über­nimmt. Und das wird auch nötig sein, um die Stim­men am Abend zu ölen.

Denn nach der locke­ren Eröff­nung und dem Auf­tritt der Bow­li­ners ist der Tag an der Pro­me­na­de noch nicht vor­bei. Ab 18.30 Uhr gibt sich noch der Knei­pen­chor „Mädels­abend“ die Ehre und tritt zu einer inter­ak­ti­ven, öffent­li­chen Chor­pro­be zusam­men. Da ist gute Stim­mung garan­tiert – und Lie­der zum laut und lei­se mit­sin­gen. Das ver­spricht ein run­der Abschluss für den ers­ten Ver­an­stal­tungs­tag zu werden.

Kei­ne Park­plät­ze und kei­ne Durch­fahrt ab 1. Juli

Offi­zi­ell beginnt das vom Stadt­rat beschlos­se­ne Pro­jekt aller­dings bereits am Mon­tag, 1. Juli. Ab die­sem Tag wer­den für die Mona­te Juli und August test­wei­se die Kurz­zeit­park­plät­ze zwi­schen den Ein­mün­dun­gen Hein­rich­stra­ße und Haupt­wach­stra­ße auf­ge­löst. Auf der Platz­flä­che herrscht dann abso­lu­tes Hal­te­ver­bot. Auch der Durch­gangs­ver­kehr wird in die­sem Bereich unter­bun­den. Lie­fer­ver­kehr für Anwohner:innen und Einzelhändler:innen wird mög­lich sein, die Tief­ga­ra­ge am Max­platz ist über den Hein­richs­damm wei­ter­hin erreich­bar. Die Anwoh­ner-Park­plät­ze im Bereich des Super­markts blei­ben bestehen. Die Akti­on läuft bis zum 31. August und wird auch direkt vor Ort eva­lu­iert. Alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher sind auf­ge­ru­fen, einen ana­lo­gen oder digi­ta­len Fra­ge­bo­gen auszufüllen.

Bereits in der ers­ten Woche war­ten noch wei­te­re span­nen­de Ver­an­stal­tun­gen. Hier eine Übersicht:

Don­ners­tag, 4.7.2024, 15–18 Uhr: Bam­berg durch unter­schied­li­che Augen – Foto­aus­stel­lung der vhs Bam­berg Stadt & des Pro­jekts „MEET­ein­an­der“ des Inter­na­tio­na­len Bund (Teil 1 von 2)

Die VHS Bam­berg-Stadt und der Inter­na­tio­na­le Bund, Frei­zeit­pro­jekt „MEET­ein­an­der“, schaf­fen einen Raum zum Aus­tausch für die Bürger:innen Bam­bergs. Teil­neh­men­de unter­schied­li­cher Foto­gra­fie­kur­se wer­den bei zwei Ter­mi­nen ihre eige­nen Bil­der aus­stel­len und vor Ort sein, um über ihre Foto­gra­fien zu reden. Die­se Bil­der zei­gen Auf­nah­men von Orten in Bam­berg, die für die Per­so­nen eine wich­ti­ge Rol­le spie­len. Alle Bürger:innen und Besucher:innen haben die Mög­lich­keit, mit den Fotograf:innen in Aus­tausch zu tre­ten und auch selbst ihren Blick auf Bam­berg in Bil­dern fest­zu­hal­ten. Wer schon vor den Ter­mi­nen Bil­der hat, die per­sön­lich wich­ti­ge Orte in Bam­berg zei­gen, kann die­se vor­ab an jana.​ulke@​vhs-​bamberg.​de schi­cken. Dann wer­den die Bil­der direkt beim ers­ten Ter­min mit ausgestellt.

Sams­tag, 6.7.2024, 14.30–16 Uhr: Kon­zert 75 Jah­re Musik­schu­le Bamberg

Die Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg fei­ert in die­sem Jahr 75-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Trotz die­ses hohen Alters ist die Musik­schu­le aktiv, vital und bei Jung und Alt sehr beliebt. Etwa 2.000 Men­schen nut­zen pro Jahr ihre musi­ka­li­schen Ange­bo­te. Beim an der Pro­me­na­de wird sich die Musik­schu­le mit aus­ge­wähl­ten Ensem­bles und Bands prä­sen­tie­ren und damit für das gro­ße Jubi­lä­ums­kon­zert am 7. Juli um 15 Uhr in der Kon­zert­hal­le Wer­bung machen. Mit dabei sind Gäs­te aus den Bam­ber­ger Partnerstädten.

Sonn­tag, 7.7.2024, 18.30 bis 19.30 Uhr: One Night Ständ­chen – par­ti­zi­pa­ti­ves Chorprojekt

One Night Ständ­chen – Ein Abend, ein Song, ein Chor. Und die­ser Chor besteht aus allen, die als Zuschauer:innen dabei sind. Ganz gleich, ob man schon immer träl­lert wie ein Vögel­chen oder in der Schu­le in der Ecke ste­hen muss­te, wenn alle ande­ren san­gen. Hier wird jeder abge­holt und kann Teil von einem gro­ßen Klang­ap­pa­rat sein. Noten­kennt­nis­se braucht man nicht. Statt­des­sen wird es Text­blät­ter geben. Reicht völ­lig. Nicht ent­ge­hen lassen!

Das kom­plet­te Pro­gramm ist auf der Home­page der Stadt Bam­berg nach­zu­le­sen unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​o​m​m​e​r​-​a​n​-​d​e​r​-​p​r​o​m​e​n​ade