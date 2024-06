Mit der Kunst­his­to­ri­ke­rin Dr. Bea­tri­ce Trost geht es am Mitt­woch, 3. Juli, im Rah­men einer Tages­fahrt der Volks­hoch­schu­le nach Lauf an der Peg­nitz. Lauf war begüns­tigt durch das star­ke Gefäl­le der Peg­nitz, was das Betrei­ben meh­re­rer Müh­len ermög­lich­te. In einem Stadt­rund­gang am Vor­mit­tag erle­ben die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer die his­to­ri­sche Alt­stadt mit Stadt­to­ren, Rat­haus und Johan­nis­kir­che und ler­nen die abwechs­lungs­rei­che Geschich­te der Stadt zwi­schen den Häu­sern Wit­tels­bach, Hohen­zol­lern, dem Kai­ser aus Prag, der Reichs­stadt Nürn­berg und schließ­lich Bay­ern ken­nen. Nach einer Mit­tags­pau­se steht eine Besich­ti­gung des Wen­zel­schlos­ses auf der Peg­nitz­in­sel mit dem berühm­ten Wap­pen­saal, einst Teil von „Neu­böh­men“, das Prag mit Nürn­berg ver­bin­den soll­te, auf dem Pro­gramm. Infos gibt es unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840.