„Kräu­t­er­wan­de­rung Nage­l­er See und Kräutergärten“

5. Juli von 15:00 – 17:00

Genie­ßen Sie den Zau­ber der Natur bei einer Wan­de­rung rund um den Nage­l­er See. Es erwar­ten Sie ver­schie­de­ne Wild­kräu­ter an ihren natür­li­chen Stand­or­ten. Wei­ter geht es mit Kul­tur­kräu­tern, Stau­den und Gehöl­zen im „Zeit- und Erleb­nis­gar­ten“ sowie im „Duft- und Schmetterlingsgarten“.

Tau­chen Sie ein in die Geschich­te, Bota­nik, Volks­heil­kun­de und Ver­wen­dung unter­schied­li­cher Nutzpflanzen.

Treff­punkt: Park­platz Nage­l­er See (Stra­ße „Zum See“)

10 € inkl. klei­ner Kost­pro­be, Kin­der sind kostenfrei

Lei­tung und Anmel­dung: Marie Swa­kow­ski, Kräu­ter­füh­re­rin, Tel. 0157 / 829 893 91 per SMS oder per E‑Mail: marie.​swakowski@​yahoo.​com

Anmel­de­schluss spä­tes­tens ein Tag vor der Wanderung

„Duft der Pro­vence – Laven­del als Heilkraut“

5. Juli von 17:30 – 19:30

Laven­del ist eine fas­zi­nie­ren­de Pflan­ze, die so viel­fäl­tig ein­setz­bar ist. In die­sem Kurs lernst du ver­schie­de­ne Sor­ten von Laven­del, sowie Anwen­dun­gen und prak­ti­sche Her­stel­lung ver­schie­de­ner Kräu­ter­pro­duk­te aus Laven­del ken­nen, wie Hydro­la­te, Insek­ten­spray, Heil­bal­sam für Ekze­me. Du lernst die Kunst des Flech­tens mit Laven­del. Eini­ge Mit­bring­sel wie Laven­del­par­füm, Insek­ten­spray, Laven­del­stäb­chen für das Schlaf­zim­mer sind auch dabei.