Füh­rung Bam­ber­ger Living Lab Demenz

8. Juli 2024, 17 Uhr

Anmel­dung bis 30. Juni 2024

Hain­stra­ße 10, 96047 Bamberg

Anläss­lich des 9. Baye­ri­schen Fach­tags Demenz am 9. Juli, lädt das Bam­ber­ger Living Lab Demenz (Bam­LiD) am Vor­tag, Mon­tag, 8. Juli 2024, zu einer Füh­rung ein. All­täg­li­che Auf­ga­ben wie ein­kau­fen oder duschen fal­len gesun­den Men­schen leicht, aber mit Demenz immer schwe­rer. Über Mimik, Ges­tik und Kör­per­hal­tung kön­nen Erkrank­te noch recht lan­ge kom­mu­ni­zie­ren – aber wie lan­ge? Und wie ver­steht ihr Umfeld die non­ver­ba­len Signa­le? Fra­gen wie die­se unter­su­chen For­schen­de im Bam­LiD. Das 2020 eröff­ne­te High­tech-Labor ver­bin­det psy­cho­lo­gi­sche Schmerz­for­schung bei Demenz­pa­ti­en­tin­nen und ‑pati­en­ten mit anwen­dungs­na­her Infor­ma­tik. Das rund 50 Qua­drat­me­ter gro­ße Living Lab ist wie eine Woh­nung ein­ge­rich­tet. Zwölf 360-Grad-Kame­ras sind im Raum ver­teilt. Der Boden erfasst Bewe­gun­gen. Trag­ba­re Mess­ge­rä­te neh­men etwa die Herz­ra­te von Test­per­so­nen auf. Das For­schungs­team will durch all­tags­na­he Tests etwa her­aus­fin­den, wel­che sicht- und mess­ba­ren kör­per­li­chen Ver­än­de­run­gen zuver­läs­si­ge Indi­ka­to­ren für Schmerz, Angst oder Ärger sind. Die Erkennt­nis­se sol­len lang­fris­tig Betrof­fe­nen und Ange­hö­ri­gen, aber auch Pfle­ge­kräf­ten zu Gute kom­men. Bei der Füh­rung haben alle inter­es­sier­ten Per­so­nen die Chan­ce, das Bam­LiD zu besu­chen und sich über die Arbeit der For­schen­den zu informieren.

Die Füh­rung ist kos­ten­frei; eine Anmel­dung ist bis Sonn­tag, 30. Juni, unter bamlid@​uni-​bamberg.​de möglich.

Natu­re Wri­ting und Kli­ma­kri­se – Lesung und Spa­zier­gang mit Leon­hard F. Seidl

2. Juli 2024, 19 Uhr

Treff­punkt: Park­platz vorm Boots­haus Restau­rant im Hain, Mühl­wörth 18a, 96047 Bamberg

Bei schlech­tem Wet­ter: An der Uni­ver­si­tät 5 (U5), 96047 Bam­berg , Raum U5/02.22

Leon­hard F. Seidl ist Schrift­stel­ler, Natu­re Wri­ter, Her­aus­ge­ber und Dozent für Krea­ti­ves Schrei­ben. Im Som­mer­se­mes­ter 2024 bie­tet er an der Uni­ver­si­tät Bam­berg den Kurs „Natu­re Wri­ting: Natur schrei­ben in der (Klima)Krise“ an, bei dem er mit den Stu­die­ren­den Bam­bergs Parks und Grün­flä­chen schrei­bend erkun­det. Zum Spa­zier­gang mit Lesung durch den Hain am Diens­tag, 2. Juli, sind alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein­ge­la­den. Der Autor von sechs Roma­nen, zahl­rei­chen Kurz­ge­schich­ten, Kom­men­ta­ren und Essays wan­dert seit Jah­ren durch unter­schied­lichs­te Land­schaf­ten und Natio­nal­parks in Deutsch­land, Öster­reich und Tsche­chi­en. Dabei lotet er die Mög­lich­kei­ten aus, über die Natur als gleich­be­rech­tig­tes Gegen­über zu schrei­ben und ihre sen­si­blen Reak­tio­nen auf den Kli­ma­wan­del wahr­zu­neh­men. Auf dem Spa­zier­gang wird er sei­ne Schreib­stra­te­gien und ‑ergeb­nis­se vor­stel­len, um im Anschluss mit der Mode­ra­to­rin Dr. Julia Ingold und dem Publi­kum über das Schrei­ben im Ange­sicht der Kli­ma­kri­se zu dis­ku­tie­ren. Soll­te das Wet­ter für einen Spa­zier­gang unge­eig­net sein, wird die Lesung in den Semi­nar­raum An der Uni­ver­si­tät 5, U5/02.22 verlegt.

Alle Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​v​e​r​m​i​t​t​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​n​e​w​s​a​r​c​h​i​v​/​a​r​t​i​k​e​l​/​w​a​s​s​e​r​-​b​i​s​-​z​u​m​-​h​a​ls/

Auf der Web­sei­te wird auch kurz­fris­tig infor­miert, falls die Lesung wegen des Wet­ters auf den Semi­nar­raum aus­wei­chen muss. Wer per Mail infor­miert wer­den möch­te, mel­det sich bit­te im Vor­feld bei Julia Ingold (julia.​ingold@​uni-​bamberg.​de).

Abschieds­vor­le­sung Hart­win Brandt

2. Juli 2024, 18 Uhr

An der Uni­ver­si­tät 7 (U7), 96047 Bam­berg , Raum U7/01.05

Prof. Dr. Hart­win Brandt von der Uni­ver­si­tät Bam­berg hält am Diens­tag, 2. Juli 2024, sei­ne Abschieds­vor­le­sung. Er ist seit 2002 Inha­ber des Lehr­stuhls für Alte Geschich­te. Bei sei­ner Abschieds­vor­le­sung wird er zum The­ma „Ulti­ma ver­ba“ refe­rie­ren. Der Ein­tritt ist frei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​h​i​s​t​-​a​g​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​a​l​t​e​-​g​e​s​c​h​i​c​h​t​e​/​a​r​t​i​k​e​l​/​a​b​s​c​h​i​e​d​s​v​o​r​l​e​s​u​n​g​-​v​o​n​-​p​r​o​f​-​d​r​-​h​a​r​t​w​i​n​-​b​r​a​n​dt/

20 Jah­re Zen­trum für Inter­re­li­giö­se Studien

2. und 3. Juli 2024

An der Uni­ver­si­tät 2 (U2), Hör­saal U2/00.25 und An der Uni­ver­si­tät 5 (U5), 96047 Bam­berg , Raum U5/00.25

Das Zen­trum für Inter­re­li­giö­se Stu­di­en (ZIS) fei­ert in die­sem Jahr sei­nen 20. Geburts­tag. Im Lau­fe des Jah­res fin­den zu die­sem Anlass zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen statt. Am Diens­tag, 2. Juli, 18.15 Uhr in Hör­saal U2/00.25 wird es unter dem Titel „Reli­giö­se Viel­falt. Gesell­schaft und Zusam­men­halt zwi­schen Säku­la­ri­sie­rung, Super­di­ver­si­tät und Ste­reo­ty­pen“ einen Vor­trag von Fabi­an Rasem vom For­schungs­in­sti­tut Gesell­schaft­li­cher Zusam­men­halt geben. Am Mitt­woch, 3. Juli, 10 Uhr folgt ein Sym­po­si­um mit Impuls­vor­trä­gen von Mit­glie­dern des ZIS zum The­men­feld „Reli­giö­se Viel­falt und gesell­schaft­li­cher Zusam­men­halt“ in Raum Raum U5/00.24. Und am Mitt­woch, 3. Juli, 14 Uhr fin­det im Hör­saal U2/00.25 ein Forum statt, das zum Aus­tausch über The­men der inter­re­li­giö­sen Bezie­hung und des Dia­logs ein­lädt. Dazu fin­den auf dem Podi­um Gesprä­che mit Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Stu­di­en­gän­ge des ZIS und Ver­ei­nen und Initia­ti­ven statt, die von Mit­glie­dern des ZIS mode­riert wer­den. Alle Inter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den; der Ein­tritt ist frei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​z​i​s​/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​/​2​0​j​a​h​r​e​-​z​is/

Lesung/​Werkstattgespräch mit Kin­der­buch-Autorin Char­lot­te Habersack

3. Juli 2024, 16.15 Uhr

An der Uni­ver­si­tät 5 (U5), 96047 Bam­berg, Raum U5/00.24

Mit Char­lot­te Haber­sack kommt eine der erfolg­reichs­ten deutsch­spra­chi­gen Kin­der­buch­au­torin­nen zur Lesung an die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg. Sie wird am Mitt­woch, 3. Juli, um 16.15 Uhr in Raum U5/00.24 (An der Uni­ver­si­tät 5) einen Ein­blick in ihre Arbeit geben. Haber­sacks Buch­rei­hen „Bit­te nicht öff­nen“, „Pip­pa Pep­per­korn“ und „Ech­te Hel­den“ ste­hen in vie­len Kin­der­zim­mern und wer­den oft in Schu­len gele­sen. Ihr Bil­der­buch „Der schau­ri­ge Schusch“ ist längst ein moder­ner Klas­si­ker der Kin­der­li­te­ra­tur gewor­den. Dabei spre­chen Haber­sacks Bücher meh­re­re Alters­grup­pen an: Kin­der und Erwach­se­ne. Haber­sack kom­bi­niert span­nen­de Hand­lung mit ‚fre­chen‘, unkon­ven­tio­nel­len Kin­der-Figu­ren und vie­len sanft ein­ge­streu­ten Anspie­lun­gen auf ande­re lite­ra­ri­sche Wer­ke. So ist Pip­pa Pep­per­korn eine moder­ne Pip­pi Lang­strumpf und denkt schon mal auf wit­zi­ge Wei­se über die euro­päi­sche Kul­tur­ge­schich­te nach. Die Lesung und das Werk­statt­ge­spräch mit Char­lot­te Haber­sack wird von Prof. Dr. Andrea Bartl, Pro­fes­so­rin für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft, orga­ni­siert und steht allen Inter­es­sier­ten kos­ten­frei offen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​2​/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​l​e​s​u​n​g​-​u​n​d​-​a​t​e​l​i​e​r​g​e​s​p​r​a​e​c​h​-​m​i​t​-​d​e​r​-​k​i​n​d​e​r​b​u​c​h​a​u​t​o​r​i​n​-​c​h​a​r​l​o​t​t​e​-​h​a​b​e​r​s​a​ck/

Vor­trags­abend der Studierenden

4. Juli 2024, 19 U hr

Irm­ler-Musik­saal, An der Webe­rei 5, 96049 Bamberg

Mit Solo- und Ensem­ble­bei­trä­gen aus unter­schied­li­chen Epo­chen gestal­ten die Stu­die­ren­den des Lehr­stuhls für Musik­päd­ago­gik und Musik­di­dak­tik der Uni­ver­si­tät Bam­berg beim Vor­trags­abend am Don­ners­tag, 4. Juli 2024, ein bunt gemisch­tes Pro­gramm. Zu hören sind ins­be­son­de­re die Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger des Irm­ler-Musik­wett­be­werbs. Neben Kom­po­si­tio­nen der klas­si­schen Musik wer­den auch zeit­ge­nös­si­sche Rock/­Pop-Titel in ver­schie­de­nen Ensem­ble­be­set­zun­gen zu hören sein. Der Ein­tritt zum Vor­trags­abend ist frei; Spen­den wer­den erbeten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/

Tagung: Modern Per­si­an Literature

4. bis 7. Juli 2024

Schil­ler­platz 17 (SP17), 96047 Bam­berg , Raum SP17/00.13

Trotz einer leb­haf­ten Lite­ra­tur­pro­duk­ti­on ist die moder­ne per­si­sche Lite­ra­tur auf­grund man­geln­der insti­tu­tio­nel­ler Struk­tu­ren sowohl inner­halb als auch außer­halb des Irans noch weit­ge­hend uner­forscht. Im Iran wur­de die moder­ne Lite­ra­tur immer als poten­zi­ell staats­feind­li­che Bedro­hung ange­se­hen, sowohl wäh­rend der Pahl­avi-Zeit wegen ihrer ver­meint­lich lin­ken und oppo­si­tio­nel­len Ten­den­zen als auch nach der Revo­lu­ti­on als Angriff auf isla­mis­ti­sche Ideo­lo­gien. Außer­halb des Irans hat die moder­ne Lite­ra­tur an den Hoch­schu­len nur sel­ten ihren Platz in den Fach­be­rei­chen für Ori­en­ta­lis­tik gefun­den und stand in Kon­kur­renz zur klas­si­schen per­si­schen Lite­ra­tur, die sich bes­ser für die Iden­ti­täts­bil­dung in der Dia­spo­ra eig­net. Die inter­na­tio­na­le Tagung „Euro­pean Round Table on Modern Per­si­an Lite­ra­tu­re“ fin­det erst­mals statt und nimmt sich die­ses dop­pel­ten Dilem­mas bei der Erfor­schung und Rezep­ti­on der moder­nen und zeit­ge­nös­si­schen per­si­schen Lite­ra­tur an. Die inter­es­sier­te Öffent­lich­keit ist zu den eng­lisch­spra­chi­gen Vor­trä­gen ein­ge­la­den. Die Tagung fin­det statt in Koope­ra­ti­on mit dem Insti­tut Natio­nal des Lan­gues et Civi­li­sa­ti­ons Ori­en­ta­les (INAL­CO, Paris) und als Mid-Term Con­fe­rence der Socie­tas Ira­no­lo­gi­ca Europaea.

Das detail­lier­te Tagungs­pro­gramm ist zu fin­den unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​i​r​a​n​i​s​t​i​k​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​f​i​r​s​t​-​e​u​r​o​p​e​a​n​-​r​o​u​n​d​-​t​a​b​l​e​-​o​f​-​m​o​d​e​r​n​-​p​e​r​s​i​a​n​-​l​i​t​e​r​a​t​u​re/

Päd­ago­gik-Mes­se

5. Juli 2024, 13 bis 16 Uhr

Mar­kus­platz 3, 96047 Bam­berg , Foy­er M3N/02.27, Hör­saal M3N/02.32, Kapel­le M3N/01.16

Lust, im Sozi­al­we­sen zu arbei­ten? Oder im Bereich der Erwach­se­nen­bil­dung tätig zu sein? Oder in die Beruf­li­che Bil­dung zu gehen? Oder sich für Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung zu enga­gie­ren? Dann auf zur Päd­ago­gik-Mes­se! Zahl­rei­che päd­ago­gi­sche Ein­rich­tun­gen und Insti­tu­tio­nen der Regi­on wer­den anwe­send sein und sich vor­stel­len. Aus ers­ter Hand kön­nen so päd­ago­gi­sche Arbeits­fel­der ken­nen­ge­lernt, Netz­wer­ke geknüpft und Prak­ti­kums- und Arbeits­plät­ze son­diert wer­den. Da die Mes­se für Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, Stu­die­ren­de und Gra­du­ier­te der Päd­ago­gik glei­cher­ma­ßen offen­steht, kön­nen auch Kon­tak­te auf­ge­baut wer­den, die in das Stu­di­um und dar­über hin­aus rei­chen. Die Zen­tra­le Stu­di­en­be­ra­tung der Uni­ver­si­tät Bam­berg sowie Fach­stu­di­en­be­ra­tun­gen und Lehr­ein­hei­ten diver­ser päd­ago­gi­scher Stu­di­en­gän­ge wer­den eben­falls vor Ort sein, um rund um die päd­ago­gi­schen Stu­di­en­gän­ge zu bera­ten und Fra­gen zu beant­wor­ten. Zudem wird es mög­lich sein, die neue Pro­fes­so­rin für Erzie­hungs­wis­sen­schaft mit Schwer­punkt Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung (BNE) Prof. Dr. Anne-Kat­rin Hol­fel­der und geplan­te Stu­di­en­mög­lich­kei­ten für BNE ken­nen­zu­ler­nen. Orga­ni­siert wird die Ver­an­stal­tung vom Insti­tut für Erziehungswissenschaft/​der Fach­stu­di­en­be­ra­tung Päd­ago­gik und dem Ver­ein zur För­de­rung der Pro­fes­sio­na­li­tät von Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen (pro­päd e.V.) an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg. Die Mes­se ist kos­ten­frei; eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nicht nötig.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​p​a​e​d​a​g​o​g​i​k​/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​p​a​e​d​a​g​o​g​i​k​-​m​e​s​s​e​-​a​m​-​0​5​-​j​u​li/

Jazz-Mati­nee

7. Juli 2024, 12 Uhr

Irm­ler-Musik­saal, an der Webe­rei 5, 96049 Bamberg

Ob mit Swing-Stan­dards oder moder­nen Fusi­on- und Latin-Arran­ge­ments – die Uni-Big­band und Jazz-Com­bos begeis­tern ihr Publi­kum zum Semes­ter­en­de jedes Mal aufs Neue mit tem­pe­ra­ment­vol­ler Spiel­freu­de. Dazu gibt es heu­er auch noch etwas zu fei­ern: Der Band­lea­der Mar­kus Schie­fer­de­cker lei­tet die Ensem­bles bereits seit zehn Jah­ren! So wer­den auch dies­mal inter­na­tio­na­le Jazz-Grö­ßen zu Gast sein. Kar­ten für die Ver­an­stal­tung am Sonn­tag, 7. Juli 2024, gibt es zu 15 Euro, ermä­ßigt 8 Euro, im Vor­ver­kauf unter okti​cket​.de, am Lehr­stuhl für Musik­päd­ago­gik, An der Webe­rei 5, sowie vor Ort vor Beginn der Veranstaltung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/