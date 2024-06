Wirk­sa­me Maß­nah­men bei der Gar­ten­pla­nung kön­nen hel­fen, die nega­ti­ven Fol­gen von Unwet­tern zu minimieren

Extre­me Wet­ter­be­din­gun­gen wie Stür­me, Hagel und Stark­re­gen kön­nen nicht nur erheb­li­che mate­ri­el­le Schä­den ver­ur­sa­chen, son­dern auch lebens­be­droh­lich wer­den. Daher ist es ent­schei­dend, sich und sei­nen Gar­ten oder Bal­kon rich­tig vor­zu­be­rei­ten. Ein regel­mä­ßi­ger Blick auf den Wet­ter­be­richt ist uner­läss­lich. So kön­nen aktu­el­le Unwet­ter­war­nun­gen recht­zei­tig erkannt und ent­spre­chen­de Maß­nah­men ergrif­fen wer­den. Wel­che das sind, weiß Gar­ten­bau­ex­per­te Dr. Lutz Popp vom Baye­ri­schen Lan­des­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge e.V. (BLGL).

Boden­vor­be­rei­tun­gen

Um den nega­ti­ven Fol­gen von Unwet­tern vor­zu­beu­gen, kön­nen bereits bei der Gar­ten­pla­nung eini­ge wirk­sa­me Maß­nah­men ergrif­fen wer­den. Denn: Zu viel Regen spült nicht nur Nähr­stof­fe aus, son­dern kann auch gan­ze Bee­te mit sich rei­ßen. „Wur­zeln bie­ten natür­li­chen Schutz vor Ero­sio­nen und machen den Boden wider­stands­fä­hi­ger gegen Über­schwem­mun­gen,“ betont Lutz Popp. Der Gar­ten­bau­ex­per­te rät daher zu einer mög­lichst ganz­jäh­ri­gen Bepflan­zung, da dies eine ein­fa­che Maß­nah­me zur Boden­sta­bi­li­sie­rung ist.

Zudem sind regel­mä­ßi­ges Hacken und Mul­chen unver­zicht­bar. Das Hacken des Bodens lockert die Boden­ober­flä­che auf und ver­hin­dert die Bil­dung einer tro­cke­nen, ver­sie­gel­ten Schicht, von der das Was­ser wort­wört­lich „abprallt“. Mul­chen sorgt durch Zuga­be von Sub­stra­ten wie bei­spiels­wei­se Stroh oder Schnitt­gut für eine all­ge­mei­ne Ver­bes­se­rung der Boden­qua­li­tät und schützt dar­über hin­aus vor Ero­si­on, da die Was­ser­hal­te­fä­hig­keit des Bodens erhöht wird.

Flä­chen­ent­sie­ge­lung

Ver­sie­gel­te Böden kön­nen bei den immer häu­fi­ger auf­tre­ten­den Stark­re­gen­er­eig­nis­sen die Was­ser­mas­sen nicht mehr auf­neh­men und lei­ten sie ohne Rück­halt ober­fläch­lich ab. Die Fol­gen sind unter ande­rem ein über­las­te­tes Kanal­sys­tem und Über­schwem­mun­gen. Maß­nah­men zur Boden­ent­sie­ge­lung kön­nen dies jedoch dau­er­haft ver­hin­dern. „Flä­chen soll­ten nur dort befes­tigt wer­den, wo es die Nut­zung wirk­lich erfor­dert“, rät Lutz Popp. Die übri­gen las­sen sich ohne viel Auf­wand was­ser­durch­läs­sig gestal­ten. „Boden­be­lä­ge mit vie­len Zwi­schen­räu­men, ein­zel­ne Tritt­stei­ne statt durch­ge­hen­der Wege oder ver­si­cke­rungs­ak­ti­ve Boden­be­lä­ge wie Rasen­git­ter­stei­ne oder Schot­ter­ra­sen sind gute Alter­na­ti­ven“, emp­fiehlt der Gar­ten­bau­ex­per­te des BLGL. Die­se ermög­li­chen eine bes­se­re Was­ser­ab­lei­tung und kön­nen somit Über­flu­tun­gen verhindern.

Die­se Maß­nah­men kom­men nicht nur der Umwelt sowie dem Schutz von Haus und Gar­ten zugu­te, son­dern auch dem Geld­beu­tel. „Man­che Gemein­den erhe­ben inzwi­schen Gebüh­ren für das Ablei­ten von Nie­der­schlags­was­ser, das auf ver­sie­gel­te Flä­chen trifft und in die Kana­li­sa­ti­on gelei­tet wird“, weiß Exper­te Dr. Popp.

Aku­te Unwetterwarnung

Bei Unwet­ter­war­nun­gen ist schnel­les Han­deln gefragt. Gar­ten­mö­bel soll­ten abge­deckt und tech­ni­sche Gerä­te vor Regen geschützt unter­ge­stellt wer­den. Dabei gilt: Das eige­ne Wohl hat Vor­rang – der Gar­ten soll­te wäh­rend eines Unwet­ters nicht betre­ten wer­den, um etwas zu ret­ten, wenn dabei ein Risi­ko für die eige­ne Gesund­heit besteht.

Ins­be­son­de­re Kübel­pflan­zen, die sturm- und wet­ter­an­fäl­lig sind, las­sen sich gut in Gara­gen, Schup­pen oder auf der Ter­ras­se unter­stel­len. „Aber auch das Abde­cken mit sta­bi­len Pla­nen und das Anbin­den von Pflan­zen, zum Bei­spiel an Rank­git­tern, sowie von Bäu­men an Baum­pfäh­len kann hel­fen, Schä­den zu ver­mei­den“, rät Dr. Popp. Beson­ders auf Bal­ko­nen ist es wich­tig, Blu­men­kü­bel zu sichern, um Ver­let­zun­gen durch her­ab­fal­len­de Gefä­ße zu ver­hin­dern, warnt der Gar­ten­bau­ex­per­te. Denn schon ein Sturz aus gerin­ger Höhe kann schwer­wie­gen­de Fol­gen haben.

