Auch drei ober­frän­ki­sche Ein­rich­tun­gen erhal­ten Prämien

„Power­food für Powerk­ids – Essen und Trin­ken in Kita und Kin­der­ta­ges­pfle­ge“ Unter die­sem Mot­to rief die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung auch in die­sem Jahr zu den Tagen der Kita­ver­pfle­gung auf. Wäh­rend der Akti­ons­wo­che vom 6. bis 10. Mai 2024 führ­ten zahl­rei­che Kitas und erst­mals auch die Kin­der­ta­ges­pfle­ge vie­le krea­ti­ve Aktio­nen zum The­ma Ernäh­rung durch. Zehn Ein­rich­tun­gen haben mit ihren Bei­trä­gen beson­ders über­zeugt und erhal­ten einen Preis.

Ziel der all­jähr­li­chen Akti­ons­wo­che „Tage der Kita­ver­pfle­gung“ ist es, das The­ma Ernäh­rung in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen mit einer in den Fokus zu rücken. Erst­mals waren in die­sem Jahr auch die Kin­der­ta­ges­pfle­ge zur Teil­nah­me aufgefordert.

„Kitas und Kin­der­ta­ges­pfle­ge haben enor­men Ein­fluss auf die Ernäh­rungs­prä­gung. Denn nicht alle Fami­li­en haben im stres­si­gen All­tag genü­gend Zeit, sich die­sem The­ma ein­ge­hend zu wid­men. Ein­rich­tun­gen der Kin­der­be­treu­ung kön­nen gezielt päd­ago­gi­sche Impul­se set­zen, um Kin­dern wich­ti­ge Fähig­kei­ten für eine gesund­heits­be­wuss­te und nach­hal­ti­ge Lebens­füh­rung mit­zu­ge­ben“, so Dr. Ste­phan Lück, Lei­ter des Bereichs Ernäh­rungs­bil­dung und Gemein­schafts­ver­pfle­gung am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) in Kulmbach.

Ernäh­rungs­kom­pe­tenz spie­le­risch erlernen

Zahl­rei­che Ein­rich­tun­gen folg­ten auch in die­sem Jahr dem Auf­ruf und bewie­sen, wie sich das The­ma Ernäh­rung mit Spiel und Spaß in den Kita-All­tag ein­bin­den lässt. Vom gemein­sa­men Gärt­nern, Ein­kau­fen und Kochen über Sen­so­rik-Spie­le bis hin zu far­ben­fro­hen Mal- und Bas­tel­ar­bei­ten – die Ideen waren so viel­fäl­tig wie die Kin­der selbst. Auch beim zuge­hö­ri­gen Krea­tiv­wett­be­werb beein­druck­ten alle Ein­rich­tun­gen mit ihrer Lie­be zum Detail: Gemein­sam mit Kin­dern und Eltern gestal­te­ten sie Pla­ka­te, Falt­bü­cher und Foto­samm­lun­gen, um ihren Ein­satz für gesun­de und nach­hal­ti­ge Ernäh­rung zu zeigen.

Gewin­ner des Krea­tiv­wett­be­werbs: Zehn Ein­rich­tun­gen erhal­ten Prämie

Fort­Schritt – Kin­der­groß­ta­ges­pfle­ge Weßling

Kath. Kin­der­ta­ges­stät­te Ras­sel­ban­de, Gochsheim

Kin­der­ta­ges­pfle­ge Häs­chen­gru­be, Frieding

Tages­mut­ter Syl­ke Gallaus, Gilching

Kin­der­gar­ten Son­nen­schein, Haidlfing

Kin­der­gar­ten Auf­er­ste­hungs­kir­che, Die Kita GmbH, Kulmbach

Kin­der­haus Kreuz­kir­che, Hof

Kin­der­gar­ten Mar­tins­kä­fer, Marktoberdorf

Kin­der­ta­ges­stät­te Jurapa­ra­dies, Stadelhofen

Kin­der­ta­ges­stät­te St. Englmar

Alle Gewin­ner-Ein­rich­tun­gen erhal­ten einen Gut­schein über 250 Euro zur Ver­bes­se­rung ihrer Ver­pfle­gung. Die­ser kann bei­spiels­wei­se zur Finan­zie­rung von Aus­flü­gen mit Bezug zur Ernäh­rung, wie etwa einem Besuch beim Erleb­nis­bau­ern­hof genutzt wer­den. Alter­na­tiv lässt sich der Gut­schein auch für Küchen­uten­si­li­en, Gar­ten-Gerä­te wie Hoch­bee­te und Gewächs­häu­ser oder päd­ago­gisch wert­vol­le Mate­ria­li­en zur Ernäh­rungs­bil­dung einsetzten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Tagen der Kita­ver­pfle­gung sowie den Bei­trä­gen der Gewin­ner-Ein­rich­tun­gen fin­den Sie unter www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de/​T​a​g​e​d​e​r​K​i​t​a​v​e​r​p​f​l​e​g​ung

Über die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bayern

Die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern unter­stützt Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und Schu­len in Bay­ern bei der Umset­zung, Gestal­tung und Opti­mie­rung ihres Ver­pfle­gungs­an­ge­bots. Orga­ni­sa­to­risch gehört sie zum Geschäfts­be­reich des Staats­mi­nis­te­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft, Fors­ten und Tou­ris­mus (StM­ELF) und besteht aus acht regio­na­len Ver­net­zungs­stel­len an den baye­ri­schen Ämtern für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und Fors­ten (AELF) mit Sach­ge­biet Gemein­schafts­ver­pfle­gung sowie der Fach­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) in Kulm­bach. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.Kita​-Schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de/

Über das KErn

Das Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) bün­delt das Wis­sen rund um Ernäh­rung in Bay­ern und berei­tet gesell­schaft­lich rele­van­te Ernäh­rungs­the­men für ver­schie­de­ne Ziel­grup­pen auf. Das Insti­tut för­dert einen wis­sens­ba­sier­ten und inter­dis­zi­pli­nä­ren Aus­tausch zwi­schen For­schung, Ernäh­rungs­wirt­schaft, Pro­duk­ti­on und Ernäh­rungs­bil­dung. Zudem treibt das KErn mit ver­schie­de­nen Pro­jek­ten und Ver­an­stal­tun­gen Inno­va­tio­nen im Bereich der Ernäh­rung vor­an. Auf­ga­be des KErn ist es, einen gesund­heits­för­der­li­chen und nach­hal­ti­gen Lebens­stil mit Genuss und regio­na­ler Prä­gung zu för­dern. Das KErn ist ange­glie­dert an die Baye­ri­sche Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft (LfL) im Res­sort des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft, Fors­ten und Tou­ris­mus (StM­ELF) und an zwei Stand­or­ten behei­ma­tet: Kulm­bach und Frei­sing-Wei­hen­ste­phan. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.KErn​.bay​ern​.de