Zu Besuch in schö­nen Gärten

Auch die­ses Jahr ergeht wie­der herz­li­che Ein­la­dung zum Tag der offe­nen Gar­ten­tür in Ober‑, Mit­tel- und Unter­wei­ßen­bach! Seit dem Jahr 2000 wird die­ser beson­de­re Tag in Bay­ern began­gen, sei­nen Ursprung hat er in Ober­fran­ken. Vor 20 Jah­ren betei­lig­ten sich dann erst­mals auch Gär­ten aus ganz Deutsch­land an die­ser belieb­ten Tra­di­ti­on. Ver­an­stal­tet wird der Tag der offe­nen Gar­ten­tür vom Baye­ri­schen Lan­des­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge e.V., den Bezirks- und Kreis­ver­bän­den, ört­li­chen Gar­ten­bau­ver­ei­nen und den Kreis­fach­be­ra­tern für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge der Landratsämter.

Die unge­bro­che­ne Freu­de und Lust der Men­schen am Gar­ten zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, und auch in die­sem Jahr möch­ten wir Ihnen die Gele­gen­heit bie­ten, die Schön­heit und Viel­falt der Gär­ten zu erle­ben. Die reich­hal­ti­ge Gar­ten­kul­tur trägt wesent­lich zum Reiz des Fich­tel­ge­bir­ges bei und ist sowohl für Bewoh­ner als auch für Besu­cher ein High­light. Jedes Jahr besu­chen tau­sen­de begeis­ter­te Men­schen die Gär­ten, genie­ßen die ent­spann­te Stim­mung und las­sen sich von der Krea­ti­vi­tät und Hin­ga­be der Gar­ten­be­sit­zer inspi­rie­ren. Die Gär­ten in Ober‑, Mit­tel- und Unter­wei­ßen­bach lie­gen räum­lich nahe bei­ein­an­der, was Ihnen die Mög­lich­keit bie­tet, gemüt­lich von Gar­ten zu Gar­ten zu spa­zie­ren oder zu radeln und dabei die ein­zig­ar­ti­ge Atmo­sphä­re die­ser Dör­fer zu genießen.

„Ein beson­de­rer Dank gilt dem Obst- und Gar­ten­bau­ver­ein Ober­wei­ßen­bach für die her­vor­ra­gen­de Orga­ni­sa­ti­ons­ar­beit unter der Feder­füh­rung des ers­ten Vor­sit­zen­den Peter Legat sowie der Unter­stüt­zung durch die Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge“, sagt Clau­dia Bütt­ner von der Kreis­gar­ten­fach­be­ra­tung im Land­kreis. „Ohne die tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung der Gar­ten­be­sit­zer, die bereit sind, ihre pri­va­ten Gär­ten von 10–17 Uhr der Öffent­lich­keit zugäng­lich zu machen, und der vie­len Hel­fer in den Dör­fern wäre die­se Ver­an­stal­tung nicht möglich.“

Wäh­rend des Tags der offe­nen Gar­ten­tür wer­den die Besu­cher mit Kaf­fee, Kuchen und wei­te­ren Köst­lich­kei­ten ver­sorgt. Um 9 Uhr wird der Tag mit einem Frei­luft­got­tes­dienst mit Pfar­re­rin Danie­la Schmid eröff­net. Um 11:30 und um 14 Uhr haben Inter­es­sier­te Gele­gen­heit bei einer Füh­rung Span­nen­des über den klei­nen Ort an der ehe­ma­li­gen Han­dels­rou­te durch den Hei­mat­pfle­ger der Stadt Selb, Die­ter Arz­ber­ger, zu erfah­ren. Las­sen Sie sich inspi­rie­ren, genie­ßen Sie die Ein­drü­cke in den ver­schie­de­nen Gär­ten und nut­zen Sie die Gele­gen­heit zum Gedan­ken- und Erfah­rungs­aus­tausch mit den Gar­ten­be­sit­zern, Ver­tre­tern des Gar­ten­bau­ver­eins und der Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge und las­sen Sie sich von der Lei­den­schaft fürs Gärt­nern anstecken.

Pro­gramm

9:00 Uhr Eröffnungsgottesdienst

zwi­schen Feu­er­wehr­haus und der Hüt­te des Obst- und Gar­ten­bau­ver­eins Ober­wei­ßen­bach mit Pfar­re­rin Danie­la Schmid. 11:30 Uhr und 14:00 Uhr

Orts-Füh­rung durch Oberweißenbach!

Erfah­ren Sie span­nen­des aus dem klei­nen Ort an der ehe­ma­li­gen Han­dels­rou­te von Die­ter Arz­ber­ger, Hei­mat­pfle­ger der Stadt Selb.

Treff­punkt an der Hüt­te des Obst- und Gar­ten­bau­ver­eins Oberweißenbach

All­ge­mei­ne Hinweise:

Hun­de sind nicht erlaubt

Der Ein­tritt in alle Gär­ten ist frei

Die Gär­ten sind von 10–17 Uhr geöffnet

Im Ein­zel­nen öff­nen fol­gen­de Gär­ten Ihre Pforten:

Mario Kuschal

2023 wur­de die­ser Gar­ten zum Natur­gar­ten Fich­tel­ge­bir­ge aus­ge­zeich­net. Obst, Gemü­se, Feu­er­stel­le und Sitz­ecke – hier fin­den Sie alles, was ein schö­ner Gar­ten haben muss.

Ober­wei­ßen­bach 28 Peter und Loli­ta Warkus

High­light die­ses Gar­tens ist der rund­um bepflanz­te Gar­ten­teich. Von einer natür­li­cher Sicht­schutz­he­cke umge­ben fin­det sich neben gemüt­li­chen Sitz­ge­le­gen­hei­ten, Ter­ras­se mit Stein­gar­ten auch Sport- und Spielrasen.

Ober­wei­ßen­bach 50 Nor­bert und Nadi­ne Kretschmar

Der ca. 800 m² gro­ße Gar­ten ist roman­tisch von Büschen und Hecken umzäunt. Dar­in steht ein grau­es Gar­ten­haus und ein Holz­schup­pen. Die Ter­ras­se lädt zu gemüt­li­chen Stun­den ein.

Ober­wei­ßen­bach 46 San­dra Bauriedel

Ein tol­ler Haus­gar­ten mit Stau­den, Bach­lauf und einer gro­ßen, gemüt­li­chen Terrasse.

Ober­wei­ßen­bach 43 Hei­de­lin­de Ben­ker und Susann Eckhardt

Ob klei­ner Selbst­ver­sor­ger­gar­ten mit viel Gemü­se und Obst oder bun­ter Bau­ern­gar­ten mit ver­schie­de­nen Blu­men, Kräu­ter­schne­cke und Gewächs­haus – hier sehen Sie all das ver­eint. Obwohl der Gar­ten noch nicht fer­tig gestal­tet ist, erhielt er 2023 die Natur­gar­ten Fich­tel­ge­bir­ge Plakette.

Ober­wei­ßen­bach 13 Son­ja Schmidt und Ste­fa­nie Lohmeyer

In die­sem Bau­ern­gar­ten beherr­schen Buchs und Rosen den Vor­gar­ten. Die Innen­hof­be­grü­nung mit Klet­ter­pflan­zen, Rosen, Obst­bäu­men und Gar­ten­teich lässt die See­le bau­meln und im Nutz­gar­ten mit Hoch­bee­ten gibt es Lecke­rei­en zu ent­de­cken. Auch die­ser Gar­ten wur­de 2023 zum Natur­gar­ten Fich­tel­ge­bir­ge ernannt.

Mit­tel­wei­ßen­bach 16 Hil­de­gard Raeithel

Ent­de­cken Sie den stil­vol­len eng­li­schen Land­schafts­gar­ten mit Rho­do­den­dren, Frei­land-Orchi­deen, Gewächs­haus und gro­ßen Parkbäumen.

Hans-Köh­ler-Str. 18 Unterweißenbach Eva und Herr­mann Körner

Die­ser natur­na­he Gar­ten zeigt mit Hoch­bee­ten, Bee­ren­sträu­chern und Natur­stein­ter­ras­se wie man Hang­la­gen opti­mal gestal­ten kann. Der Gar­ten ist nicht barrierefrei!

Am Vie­litz­berg 27 Unterweißenbach Mar­ti­na Dorschner

Auch die­ser 2022 zum Natur­gar­ten Fich­tel­ge­bir­ge zer­ti­fi­zier­te Gar­ten hat eini­ges zu bie­ten: neben vier Hoch­bee­ten, Obst­sträu­cher und ‑bäu­men auch Wein­re­ben für die eigen Ver­sor­gung. Ergänzt wird alles durch bun­te Stau­den­bee­te, Holz­la­ger, ein Rho­do­den­dren­beet und ver­schie­de­ne Rosen­sor­ten. Die gemüt­li­che Sitz­ecke lädt mit ihrem Aus­blick dazu ein, einen kur­zen Urlaub im eige­nen Gar­ten zu genießen.

Am Vie­litz­berg 32 Unterweißenbach

Toi­let­ten: Feu­er­wehr­häu­ser Ober- und Mittelweißenbach

Ver­kös­ti­gung an der OGV Hüt­te Spiel­platz Oberweißenbach

Par­ken: