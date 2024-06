In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen.

Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße: Am Mitt­woch, 26. Juni, fin­det von 18 Uhr bis 22 Uhr ein Chor­kon­zert sowie am Freitag/​Samstag, 28./29. Juni, jeweils von 20 Uhr bis cir­ca 22 Uhr, das Klas­sik-Open-Air auf dem Stadt­parkett statt. Dazu wird die Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße jeweils ab 16.30 Uhr bis maxi­mal 24 Uhr zwi­schen Frau­en­gas­se und Kirch­gas­se gesperrt. Die Zufahrt zu den Pri­vat­stell­plät­zen in der Frau­en­gas­se ist frei. Das Rad­fah­ren im Ver­an­stal­tungs­ge­län­de ist ver­bo­ten. Der Lie­fer­ver­kehr ist bis jeweils 10.30 Uhr gewähr­leis­tet. Für die Lie­fer­ver­kehrs­zeit ab 17.30 Uhr müs­sen die Lade­zo­nen am Ran­de der Fuß­gän­ger­zo­ne genutzt wer­den. Der Taxi­stand in der Schul­stra­ße wird an bei­den Tagen des Klas­sik-Open-Airs tem­po­rär ab 17.30 Uhr auf Höhe der Spi­tal­kir­che ver­legt. Es wird gebe­ten, die ent­spre­chen­den Hin­wei­se vor Ort zu beachten.

Gar­ten­weg: Der Gar­ten­weg wird ab Mon­tag, 24. Juni, bis Frei­tag, 28. Juni, im Bereich der Haus­num­mer 6 wegen Arbei­ten an der Was­ser­lei­tung voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist aus bei­den Rich­tun­gen jeweils bis zur Bau­stel­le mög­lich. Eine Über­sicht aktu­el­ler Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es auch online unter https://​bau​stel​len​.bay​reuth​.de.