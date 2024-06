Am Mitt­woch, 3. Juli 2024, tref­fen sich die Mit­glie­der des Bau- und Werkse­na­tes um 16 Uhr in einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u.a. Ände­run­gen der Bebau­ungs­plä­ne für den Bereich zwi­schen Ber­li­ner Ring und Star­ken­feld­stra­ße „Carl-Mei­nelt-Vier­tel“ und für den Bereich zwi­schen Lud­wig­stra­ße, Luit­pold­stra­ße, Hei­lig­grab­stra­ße und Klos­ter­stra­ße „LuiO­ne“ sowie für die Berei­che west­lich und öst­lich der Brei­tä­cker­stra­ße und für das Gebiet des ehe­ma­li­gen Mais­el-Gelän­des zwi­schen Moos­stra­ße, Klos­ter-Lang­heim-Stra­ße und Obe­rer Schild­stra­ße. Außer­dem geht es um das Flä­chen­nut­zungs­plan-Ände­rungs­ver­fah­ren für den Bereich süd­lich der Forch­hei­mer Stra­ße „Aus­bil­dungs­zen­trum Hand­werks­kam­mer“, das Pro­gramm „1000 Bäu­me in der Stadt Bam­berg“, einen Sach­stands­be­richt zum Hoch­was­ser­rück­hal­te­be­cken in Gau­stadt sowie um die Abgren­zung zum Anker­zen­trum für den Spiel­platz Kastanienstraße.

Die Sit­zung des Jugend­hil­fe­aus­schus­ses fin­det am Don­ners­tag, 4. Juli 2024, um 16 Uhr im Kon­fe­renz­raum des Tou­ris­mus & Kon­gress-Ser­vice in der Gey­ers­wörth­stra­ße 5 statt. Die Mit­glie­der dis­ku­tie­ren u.a. über fol­gen­de The­men: Wech­sel in der Mit­glied­schaft des Jugend­hil­fe­aus­schus­ses, Aus­spra­che und Geneh­mi­gung zum Jah­res­be­richt 2023 des Stadt­ju­gend­am­tes, Bericht zum Gesamt­kon­zept Offe­ne Jugend­ar­beit und Ergeb­nis­be­richt zur 1. Jugend­kon­fe­renz, Anträ­ge des Jugend­am­tes für den Haus­halt 2025, die Betriebs­kos­ten der Kin­der­ta­ges­stät­ten im Stadt­ge­biet Bam­berg sowie die Neu­ge­stal­tung der Außen­spiel­flä­che des Kin­der­gar­ten St. Hein­rich und der neue Bau­ern­hof­kin­der­gar­ten im Schneisenweg.

Der Ein­lass fin­det eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.