Wegen gro­ßer Nach­fra­ge: Regi­on Bay­reuth bie­tet einen wei­te­ren Pra­xis-Work­shop über Bal­kon­so­lar­an­la­gen am Diens­tag, 2. Juli, in der Kli­ma­lounge Bay­reuth an

Der erfolg­rei­che Pra­xis-Work­shop der Regi­on Bay­reuth über Bal­kon- und Ste­cker­so­lar­an­la­gen geht in die zwei­te Run­de. Die ers­te Ver­an­stal­tung im Mai war ein vol­ler Erfolg mit fast 100 Inter­es­sier­ten, die sich mit den Refe­ren­ten zum The­ma Bal­kon­so­lar­an­la­gen und deren Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten aus­tausch­ten. Auf­grund der über­aus hohen Nach­fra­ge fin­det die Ver­an­stal­tung erneut am Diens­tag, 2. Juli, um 18.30 Uhr, in der Kli­ma­lounge Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Stra­ße 6 statt.

In zwei kur­zen Impul­sen erhal­ten die Teil­neh­men­den Infor­ma­tio­nen dar­über, wie Bal­kon- und Ste­cker­so­lar­an­la­gen funk­tio­nie­ren, wie sie zur Ener­gie­wen­de bei­tra­gen und wie durch Auf­ar­bei­tung von Aus­schuss­mo­du­len erheb­li­che Men­gen Müll ver­mie­den wer­den kön­nen. Anschlie­ßend kön­nen die Teil­neh­men­den bei einem prak­ti­schen Work­shop ler­nen, wie Ste­cker­so­lar­an­la­gen instal­liert wer­den. Unter Anlei­tung von Mit­ar­bei­ten­den der Fir­ma Panel­ret­ter ler­nen sie alle rele­van­ten Kom­po­nen­ten ken­nen. Zum Schluss haben alle Betei­lig­ten die Mög­lich­keit, sich zu ver­net­zen und wei­te­re Fra­gen zu klären.

Nach der Ver­an­stal­tung sind die Teil­neh­men­den bes­tens gerüs­tet, um ihre eige­ne Ste­cker­so­lar­an­la­ge selb­stän­dig auf­zu­bau­en und anzu­schlie­ßen. Zusätz­lich zu den Infor­ma­tio­nen und nütz­li­chen Tipps gibt es eine Ste­cker­so­lar­an­la­ge zu gewin­nen. An dem Gewinn­spiel kann auch unab­hän­gig von der Ver­an­stal­tung teil­ge­nom­men wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu gibt es unter www​.kli​ma​.land​kreis​-bay​reuth​.de.

Die Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on mit der Fir­ma Panel­ret­ter statt. Unter­stützt wird der Work­shop von der Bay­reu­ther Tech­no­lo­gie- und Ener­gie­ge­nos­sen­schaft (Bay­TEG eG). Dar­über hin­aus wird das Gewinn­spiel auch über das Baye­ri­sche Staats­mi­nis­te­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie geför­dert, wel­ches Pro­jek­te der regio­na­len Zusam­men­ar­beit von Stadt und Land­kreis Bay­reuth unter­stützt. Eine Anmel­dung an der Ver­an­stal­tung ist erwünscht unter der E‑Mail: klimaschutz@​stadt.​bayreuth.​de.

Info: Ste­cker­so­lar­an­la­gen

Ste­cker­so­lar­an­la­gen sind klei­ne Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen, die nicht nur am Bal­kon, son­dern auch an der Fas­sa­de, auf Gara­gen, Ter­ras­sen oder im Gar­ten ange­bracht wer­den kön­nen. Beson­ders für Mie­ter sind Ste­cker­so­lar­an­la­gen eine gute Opti­on, selbst kli­ma­freund­li­chen Strom zu erzeugen.