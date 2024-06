Der BBC Bay­reuth hat für die kom­men­de Spiel­zeit in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A den 26-jäh­ri­gen US-Ame­ri­ka­ner Drew Buggs ver­pflich­tet. Drew Buggs ist ein abso­lu­ter Leis­tungs­trä­ger des por­tu­gie­si­schen Pro-Liga-Meis­ters 2023/24, dem Clu­be Atle­ti­co Queluz.

Head Coach, Flo­ri­an Wedell:

„Nach dem Kar­rie­re­en­de von Phil­ip Jalal­po­or war es für uns sehr wich­tig, im Back­court wie­der einen Lea­der zu fin­den, der unse­re jun­ge und hung­ri­ge Mann­schaft auf dem Feld füh­ren kann. Mit Drew konn­ten wir unse­ren abso­lu­ten Wunsch­kan­di­da­ten nach Bay­reuth holen. Nach sei­ner Col­lege-Kar­rie­re war er die letz­ten zwei Jah­re in Por­tu­gal und hat dort zuletzt mit Que­luz den Auf­stieg in die ers­te Liga geschafft. Schon im Col­lege und vor allem in sei­nen ers­ten bei­den Pro­fi­jah­ren hat er gezeigt, dass er ein gebo­re­ner Füh­rungs­spie­ler auf der Point Guard Posi­ti­on ist. Neben sei­nen Füh­rungs­qua­li­tä­ten ist er ein exzel­len­ter Pick&Roll-Spieler, der sei­ne Mit­spie­ler in Sze­ne setzt, aber auch selbst sco­ren kann. Wir freu­en uns sehr, dass sich Drew und sei­ne Fami­lie für Bay­reuth ent­schie­den haben.“

Der Point Guard stammt aus Long Beach, Kali­for­ni­en. Sei­ne Col­lege-Bas­ket­ball­kar­rie­re in der NCAA begann Drew Bugs in den Spiel­zei­ten 2017/18 bis 2019/20 bei den Hawaii Rain­bow War­ri­ors in der Big West Con­fe­rence. Er ist außer­dem All-Time Assist Lea­der an der Uni­ver­si­ty of Hawaii. Buggs hat nun 413 Assists in sei­ner Kar­rie­re gege­ben und damit den Rekord von Troy Bowe (412) gebro­chen, der seit fast 30 Jah­ren Bestand hat­te. Sei­ne wei­te­ren NCAA-Sta­tio­nen waren 2020/21 die Mis­sou­ri Tigers in der Sou­the­as­tern Con­fe­rence sowie 2021/22 die Win­thorp Eagles in der Big South Con­fe­rence. In sei­nen fünf NCAA-Spiel­zei­ten absol­vier­te der 1,90 Meter gro­ße und 88 Kilo­gramm schwe­re Neu­zu­gang ins­ge­samt 149 Spie­len, bei 111 Par­tien stand er dabei als Star­ter auf dem Feld. In sei­ner NCAA-Zeit erziel­te er im Schnitt 7,0 Punk­te, 4.2 Assist und griff 3,4 Rebounds ab. Bei sei­ner letz­ten Sta­ti­on in Win­thorp warf der Point-Guard eine Drei­er­quo­te von 38,8 Prozent.

Nach dem Sprung über den „gro­ßen Teich“ fass­te Drew Buggs in Por­tu­gal Fuß. In der Pro-Liga, der zweit­höchs­ten por­tu­gie­si­schen Liga, hol­te er in der zu Ende gegan­ge­nen Sai­son 2023/24 in sei­ner zwei­ten Spiel­zeit mit dem Clu­be Atle­ti­co Que­luz die Meis­ter­schaft. Im Play­off-Fina­le setz­te sich das Team dabei mit 2:0 gegen die Bali­tos Bar­rei­ro durch. Beim 96:90-Sieg im ent­schei­den­den Final­spiel erziel­te Drew Buggs 28 Punkte.

Drew Buggs:

„Ich freue mich sehr dar­auf, für einen Tra­di­ti­ons­ver­ein wie den BBC Bay­reuth zu spie­len. Coach Wedell hat betont, dass Bay­reuth für mich und mei­ne Fami­lie das per­fek­te Ziel ist, sowohl auf als auch neben dem Spiel­feld. Wir freu­en uns dar­auf, Bay­reuth zu unse­rer neu­en Hei­mat zu machen und die Trai­ner, Spie­ler und Fans ken­nen zu ler­nen. Auf dem Spiel­feld hof­fe ich, dass wir Bay­reuth posi­tiv reprä­sen­tie­ren und einen Bas­ket­ball­stil spie­len, der den Fans Spaß und Freu­de berei­tet und dass wir allen, die den BBC Bay­reuth unter­stüt­zen, viel Stolz und Freu­de berei­ten können.“

Ins­ge­samt stand der Bay­reu­ther Neu­zu­gang bei Que­luz in der Meis­ter­schafts­sai­son in 24 Haupt­run­den- und vier Play­off­spie­len auf dem Feld. Sei­ne durch­schnitt­li­che Ein­satz­zeit betrug dabei 35 Minu­ten. Im Schnitt der 28 absol­vier­ten Par­tien erziel­te Buggs in die­sem Jahr mit durch­schnitt­lich 18,9 Punk­ten – 10,0 Assists und 6,1 Rebounds – ein Dou­ble-Dou­ble. Die Tref­fer­quo­te des 26-Jäh­ri­gen im Zwei­er­be­reich beweg­te sich bei 47 Pro­zent und aus der Distanz hat­te er eine Drei­er­quo­te von 30 Pro­zent zu ver­zeich­nen. Durch den Wech­sel nach Bay­reuth erhofft sich der mitt­ler­wei­le drit­te neu ver­pflich­te­te Kon­tin­gent­spie­ler des BBC nun einen wei­te­ren Karriereschritt.

BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga ProA

Kader Sai­son 2024/25