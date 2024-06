Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Bar­geld aus Geld­bör­se gestohlen

BAM­BERG. Aus einer Geld­bör­se wur­de am Don­ners­tag zwi­schen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr Geld gestoh­len. Der Geschä­dig­te befand sich in einem Bier­kel­ler am Obe­ren Ste­phans­berg und hat­te sei­nen Geld­beu­tel in sei­ner Jacken­ta­sche. Die Jacke hat­te er über einen Stuhl hän­gen. Als er sich ein wei­te­res Getränk kau­fen woll­te, muss­te er fest­stel­len, dass das Bar­geld in Höhe von 125 Euro aus sei­ner Geld­bör­se fehl­te. Auf­fäl­lig war ein hin­ter ihm sit­zen­der Mann der einen dunk­len Teint hat­te und schwarz geklei­det war. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Ein­bruch und Ein­bruchs­ver­such in der Nacht

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­früh dran­gen Unbe­kann­te in ein Gar­ten­haus im Kam­mer­meis­ter­weg ein und ent­wen­de­ten ein Solar­mo­dul, eine Gas­fla­sche, Werk­zeug und Bar­geld im Gesamt­wert von ca. 200 Euro. Um in die Hüt­te ein­zu­drin­gen, wur­de ein Vor­hän­ge­schloss aufgebrochen.

Im glei­chen Zeit­raum wur­de ver­sucht die Türe einer Arzt­pra­xis am Obst­markt auf­zu­he­beln. Dort schei­ter­ten die Unbe­kann­ten und muss­ten unver­rich­te­ter Din­ge wei­ter­zie­hen. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht zu bei­den Vor­fäl­len Zeu­gen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Unfall ver­ur­sacht, mit Pro­mil­le davongefahren

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag konn­ten Zeu­gen in der Franz-Lud­wig-Stra­ße eine Unfall­flucht beob­ach­ten und die Poli­zei infor­mie­ren. Dort ver­such­te eine 74-Jäh­ri­ge ihr Fahr­zeug seit­lich ein­zu­par­ken und tou­chier­te mit ihrem Heck, das Heck eines dort gepark­ten BMWs. Da der Ein­park­ver­such schei­ter­te, fuhr sie mit ihrem Audi davon, wur­de aber vor­her noch von den Zeu­gen auf den Scha­den ange­spro­chen. Die Rent­ne­rin wur­de zu Hau­se von der Poli­zei ange­trof­fen und hat­te 1,32 Pro­mil­le. Den Füh­rer­schein konn­ten die Beam­ten nicht beschlag­nah­men, da die­ser bereits Wochen vor­her aus dem­sel­ben Grund beschlag­nahmt wurde.

Eine wei­te­re Unfall­flucht wur­de der Poli­zei Bam­berg-Stadt gegen 22:45 Uhr in der Gra­fen­stein­stra­ße gemel­det. Dort hat­te eine 62-Jäh­ri­ge einen gepark­ten schwar­zen Seat an der Front tou­chiert. Anschlie­ßend begut­ach­te­te sie den Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro und fuhr, ohne sich dar­um zu küm­mern davon. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te zu Hau­se ange­trof­fen wer­den. Da auch sie einen Pro­mil­le­wert von 1,02 hat­te, wur­de ihr Füh­rer­schein sichergestellt.

Scha­den beläuft sich auf ca. 1.500 Euro

BAM­BERG. Am Don­ners­tag zwi­schen 16:35 Uhr und 20:00 Uhr wur­de ein in der Cobur­ger Stra­ße abge­stell­ter sil­ber­ner Polo ange­fah­ren und beschä­digt. Das Fahr­zeug stand zur Zufahrt zu den Klein­gär­ten. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 1.500 Euro zu küm­mern. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Faust lan­det im Gesicht

BAM­BERG. Frei­tag­früh gegen 00:45 Uhr kam es an einem Döner­la­den in der Lan­gen Stra­ße zu einer vor­erst ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren männ­li­chen Per­so­nen. Die Situa­ti­on eska­lier­te und ein Unbe­kann­ter schlug einen 21-Jäh­ri­gen mit der Faust ins Gesicht. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te den Angrei­fer nicht mehr aus­fin­dig machen. Der Geschä­dig­te und ein Zeu­ge konn­ten auf­grund ihrer Alko­ho­li­sie­rung auch nur schwa­che Anga­ben machen. Der Angrei­fer ist ca. 170 cm groß und trug einen grau­en Pull­over. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Gar­ten­hüt­te stand in Vollbrand

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag, kurz vor 15:00 Uhr wur­de die Poli­zei Bam­berg-Stadt und die Feu­er­wehr zu einem Brand in die Moos­stra­ße geru­fen. Bei Ein­tref­fen stand eine Gar­ten­hüt­te in Voll­brand. Da sich in der Hüt­te auch meh­re­re Gas­fla­schen und eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge befan­den, kam es auch immer wie­der zu klei­ne­ren Explo­sio­nen. Wäh­rend die Feu­er­wehr den Brand lösch­te, eva­ku­ier­te die Poli­zei die angren­zen­de Schu­le und die Klein­gar­ten­an­la­ge. Das Feu­er griff auf eine angren­zen­de Hüt­te und einen Baum über. Scha­den ent­stand in Höhe von ins­ge­samt ca. 10.000 Euro. Ver­letzt wur­de Nie­mand. Zu dem Brand kam es laut Feu­er­wehr und Kri­mi­nal­po­li­zei durch einen tech­ni­schen Defekt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

ALTEN­DORF. Ein Unbe­kann­ter ließ einen schwar­zen E‑Scooter der Mar­ke City Blitz im Wert von etwa 500 Euro mit­ge­hen. Der Rol­ler war am Diens­tag, zwi­schen 12.40 und 17.20 Uhr, in der Unter­füh­rung des Bahn­hofs abgestellt.

Wer hat den Dieb­stahl beob­ach­tet? Zeu­gen­mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

HALL­STADT. Ein hoch­wer­ti­ges Pedelec ent­wen­de­te ein Dieb am Don­ners­tag­nach­mit­tag, 15.40 Uhr, aus dem Aus­stel­lungs­raum eines Fach­ge­schäf­tes in der Miche­lin­stra­ße und flüch­te­te damit in unbe­kann­te Rich­tung. Das blau-lila E‑Bike der Mar­ke Hai­bike hat einen Wert von 10.000 Euro.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jah­re alt, sprach gebro­chen Deutsch, ost­eu­ro­päi­sches Aus­se­hen, kur­ze schwar­ze Haa­re, trug Jeans, bei­ges Ober­teil und Bauch­ta­sche um die Schulter

Wer kann Hin­wei­se auf den Dieb bzw. zum Ver­bleib des E‑Bikes geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Eine böse Über­ra­schung erleb­te am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Fahr­zeug­be­sit­zer. Sein auf dem Kun­den­park­platz eines Sport­stu­di­os in der Emil-Kem­mer-Stra­ße abge­stell­ter blau­er Pkw, VW Polo, wur­de zwi­schen 14.00 und 15.15 Uhr von einem unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren. Obwohl dabei ein Scha­den an der lin­ken Heck­sei­te in Höhe von ca. 1.000 Euro ent­stand, unter­ließ es der Ver­ur­sa­cher, sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ver­kehrs­teil­neh­mer drängelte

A 73 Lkr. Bam­berg / Forch­heim. Eine Straf­an­zei­ge hat ein 59-Jäh­ri­ger nun am Hals, nach­dem er auf der Auto­bahn meh­re­re Ver­kehrs­teil­neh­mer genö­tigt haben soll. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Der Klein­trans­por­ter­fah­rer befuhr gegen 16:00 Uhr die A73 in Rich­tung Nor­den. Hier­bei fiel sei­ne Fahr­wei­se auf. Der Man fuhr einem Auto­fah­rer stark dicht auf, über­hol­te rechts und nahm beim Abfah­ren an der Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Süd einem ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer die Vor­fahrt, wodurch die­ser zu einer Voll­brem­sung gezwun­gen wur­de. Im Anschluss fuhr der 59-Jäh­ri­ge über Hall­stadt in den Bam­ber­ger Hafen. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg ermit­telt nun gegen den Fah­rer des Klein­trans­por­ters und sucht Per­so­nen, denen die Fahr­wei­se auf­ge­fal­len ist oder sogar selbst gefähr­det wur­den. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–510.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ohne Ver­si­che­rungs­schutz unterwegs

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr ein 60-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem E‑Scooter die Forch­hei­mer Stra­ße, ohne ein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen am Fahr­zeug ange­bracht zu haben. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und es erwar­tet ihn eine Anzei­ge wegen Ver­sto­ßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Unfall­flucht

Göß­wein­stein. Ein 36-jäh­ri­ger war am Don­ners­tag­vor­mit­tag mit sei­nem Audi auf der Staats­stra­ße Rich­tung Pot­ten­stein unter­wegs. Kurz nach der Abzwei­gung Hüh­ner­loh kam ihm in einer Links­kur­ve ein dunk­ler Pkw ent­ge­gen. Da sich die­ser auf der Fahr­bahn­sei­te des Audi­fah­rers befand muss­te er nach rechts aus­wei­chen um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Hier­bei streif­te er die Leit­plan­ke, wodurch ihm ein Sach­scha­den in Höhe von 5.000 EUR ent­stand. Der unbe­kann­te Fah­rer des dunk­len Mit­tel­klas­se­wa­gens fuhr ein­fach wei­ter. Falls jemand das Unfall­ge­sche­hen beob­ach­ten konn­te, möge er sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter Tel: 09194 / 7388–0 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

NEUN­KIR­CHEN A. BRAND. Am 27.06., gegen 20:35 Uhr, hör­te eine Anwoh­ne­rin in der Josef-Kolb-Stra­ße 18 einen lau­ten Knall auf der Stra­ße. Kurz dar­auf stell­te sie fest, dass ein dor­ti­ger Strom­kas­ten von einem Pkw ange­fah­ren wor­den war. Wenig spä­ter kam ein 35-jäh­ri­ger Mann zu einem dort gepark­ten Pkw mit ein­deu­ti­gem Unfall­scha­den und fuhr das Fahr­zeug bei­sei­te. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe stell­te schließ­lich bei der Auf­nah­me deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch bei dem Fahr­zeug­füh­rer fest. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von über 2 Pro­mil­le. Bei dem Fah­rer wur­de des­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Außer­dem wur­de sein Füh­rer­schein sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

- Fehl­an­zei­ge -