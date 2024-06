Am 5. Juli 2024 geht’s auf geschicht­li­che Ent­de­ckungs­rei­se durchs nächt­li­che Kulmbach

Mit dem Kulm­ba­cher Hen­ker im his­to­ri­schen Gewand gehen Besu­che­rin­nen und Besu­cher auf einen unter­halt­sa­men Rund­gang durch die Kulm­ba­cher Alt­stadt­gas­sen. Die span­nen­den und schau­ri­gen Geschich­ten erzäh­len aus sei­nem Leben und las­sen den Abend zu einem beson­de­ren Erleb­nis werden.

Die nächs­te Füh­rung mit dem Kulm­ba­cher Hen­ker fin­det am Frei­tag, 5. Juli 2024, um 18 Uhr statt. Sie dau­ert ca. 90 Minu­ten. Treff­punkt für die­se span­nen­de Tour mit dem Hen­ker ist am Luit­pold­brun­nen am Kulm­ba­cher Markt­platz. Da die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist, wird um Vor­anmel­dung in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­der­gas­se 5 unter der Tele­fon­num­mer 09221/9588–0 oder per Mail an touristinfo@​stadt-​kulmbach.​de gebe­ten. Erwach­se­ne zah­len 7 Euro Ein­tritt für die Füh­rung, Kin­der bis 18 Jah­re jeweils 3 Euro.