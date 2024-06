Der Fuß- und Rad­weg zwi­schen Kem­mern und Hall­stadt wird ger­ne von Rad­fah­ren­den, Fuß­gän­ge­rin­nen und Fuß­gän­gern genutzt. Land­rat Johann Kalb, Bür­ger­meis­ter Rüdi­ger Gerst (Kem­mern) und Bür­ger­meis­ter Tho­mas Söder (Hall­stadt) gaben die­se viel genutz­te Ver­bin­dung nun für die Bevöl­ke­rung wie­der frei. Der Weg war, mit eini­gen Unter­bre­chun­gen, seit Okto­ber 2020 im Zuge der Bau­maß­nah­men rund um den Abwas­ser­lei­tungs­an­schluss an die Klär­an­la­ge Bam­berg gesperrt.

Die Ober­flä­che des Weges ent­lang des Gelän­des der frü­he­ren Klär­an­la­ge Kem­mern wur­de auf einer Län­ge von 110 m bei einer durch­schnitt­li­chen Brei­te von 4 m durch eine neue Fahr­bahn­ober­flä­che durch­grei­fend ver­bes­sert und der Damm hin­sicht­lich des Hoch­was­ser­schut­zes deut­lich erhöht. Hier­für inves­tier­te die Gemein­de Kem­mern ca. 35.000 €.

Auch die Erneue­rung der Brü­cke zwi­schen dem Anschluss des Rad­we­ges an das Orts­we­ge­netz und dem Bereich der alten Klär­an­la­ge gehör­te zur Rekon­struk­ti­on des Weges. Im Rah­men der Bau­maß­nah­me Anschluss Kem­mern an die Klär­an­la­ge Bam­berg erfolg­te für wei­te­re fast 50.000 € die Wie­der­her­stel­lung des hier­für in Anspruch genom­me­nen Weges.

Als regio­na­le Rou­te ver­bin­det der Weg zudem Bau­nach und Itz­grund über Kem­mern, Hall­stadt und Bam­berg und stellt eine ruhi­ge­re Alter­na­ti­ve zum Rad­weg ent­lang der stark befah­re­nen Staat­stra­ße ST2244 dar, 13 tou­ris­ti­sche Tou­ren füh­ren über die­se Ver­bin­dung. Mit der Ver­kehrs­frei­ga­be schließt sich wie­der eine Lücke im All­tags­rad­we­ge­netz des Land­krei­ses Bam­berg. und dies noch pünkt­lich zur letz­ten Woche des STADT­RA­DELNS 2024.

Der inter­na­tio­na­le Wett­be­werb STADT­RA­DELN des Kli­ma-Bünd­nis läuft bis zum 30. Juni 2024. Im Team gilt es, wäh­rend des 21-tägi­gen Akti­ons­zeit­raums mög­lichst vie­le Kilo­me­ter mit dem Fahr­rad zurück­le­gen und die­se im Online-Kilo­me­ter-Buch ein­zu­tra­gen oder mit der STADT­RA­DELN-App zu sam­meln. Eine Anmel­dung ist jeder­zeit bis zum letz­ten der 21-Akti­ons­ta­ge ganz ein­fach mög­lich unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​b​a​m​b​erg.

In die­sem Jahr gibt es eine Foto­ak­ti­on im Land­kreis: Dazu hän­gen in vie­len Gemein­den STADT­RA­DELN-Ban­ner, auch in Kem­mern und Hall­stadt. Eine Gesamt­über­sicht aller Ban­ner fin­det sich hier: https://​t1p​.de/​a​i​g9o (Link führt zu GoogleMaps)

Wer min­des­tens 5 davon mit­samt sei­nem Fahr­rad foto­gra­fiert und die Bil­der bis zum 30. Juni 2024 an stadtradeln-​aktion@​lra-​ba.​bayern.​de sen­det, nimmt an einer zusätz­li­chen Preis­ver­lei­hung teil.

Das gesam­te Pro­gramm, Anmel­dung, Bei­tritt zu einem Team, Kilo­me­ter-Buch, Sta­tis­ti­ken und vie­les mehr unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​b​a​m​b​erg