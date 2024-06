Alle Asyl­su­chen­den im Land­kreis Bam­berg haben das neue Zahlungsmittel

Das Land­rats­amt Bam­berg hat in den zurück­lie­gen­den Wochen 850 Bezahl­kar­ten an Asyl­su­chen­de aus­ge­ge­ben. Damit haben alle Berech­tig­ten die­ses neue Zah­lungs­mit­tel. Mit der Kar­te kön­nen bis zu einem begrenz­ten monat­li­chen Betrag alle Waren des täg­li­chen Gebrauchs wie Essen, Klei­dung, Hygie­ne­ar­ti­kel und Kom­mu­ni­ka­ti­on gekauft wer­den. Bar­geld gibt es nur noch bis zu 50 Euro im Monat. Die Kar­te ist regio­nal auf die jewei­li­gen Land­krei­se begrenzt. Der Land­kreis Bam­berg war einer der Pilot­land­krei­se für den Ein­satz der Bezahl­kar­ten in Bayern.