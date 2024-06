Aus­ge­zeich­ne­tes Enga­ge­ment für die Umwelt

Für ihr vor­bild­haf­tes betrieb­li­ches Umwelt­ma­nage­ment wur­de jetzt drei Unter­neh­men aus dem Land­kreis aus­ge­zeich­net. Die RSW Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft mbH in Hall­stadt, der Auto­mo­bil- und Indus­trie­zu­lie­fe­rer Schaeff­ler mit Sitz u. a. in Hirschaid sowie das Musik­haus Tho­mann aus Bur­ge­brach erhiel­ten die Urkun­de für die erfolg­rei­che Teil­nah­me am „Umwelt­pakt Bay­ern“. Land­rat Johann Kalb bedank­te sich bei den Unter­neh­men für ihr nach­hal­ti­ges Enga­ge­ment: „Mit ihrer Teil­nah­me am Umwelt­pakt leis­ten unse­re Unter­neh­men aktiv einen Bei­trag zum Kli­ma- und Natur­schutz und set­zen sich bewusst mit wich­ti­gen Zukunfts­fra­gen aus­ein­an­der. So brin­gen sie Wett­be­werbs­fä­hig­keit und Umwelt­schutz in einen har­mo­ni­schen Einklang.“

Umwelt­pakt Bayern

Der Umwelt­pakt Bay­ern wur­de im Okto­ber 2005 abge­schlos­sen und ist eine Ver­ein­ba­rung zwi­schen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und der baye­ri­schen Wirt­schaft. Natür­li­che Lebens­grund­la­gen sol­len mit Hil­fe frei­wil­li­ger Leis­tun­gen im betrieb­li­chen Umwelt­schutz von Unter­neh­men noch bes­ser geschützt wer­den als nur mit Geset­zen und Verordnungen.

Im Rah­men einer frei­wil­li­gen Ver­ein­ba­rung enga­gie­ren sich die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung und die Baye­ri­sche Wirt­schaft gemein­sam für ein umwelt­ver­träg­li­ches Wirt­schafts­wachs­tum. Ziel des Umwelt­pak­tes Bay­ern ist es, mög­lichst vie­le Unter­neh­men für den frei­wil­li­gen betrieb­li­chen Umwelt­schutz zu gewin­nen, um auf der einen Sei­te bei den Betrie­ben Kos­ten ein­zu­spa­ren, ande­rer­seits aber auch den Umwelt­schutz zu verbessern.