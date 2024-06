Am Mitt­woch, 3. Juli, um 18.30 Uhr, star­tet ein vier­tei­li­ger Kurs der Volks­hoch­schu­le zur Mark­gra­fen­kul­tur in Bay­reuth. Die Kul­tur der Mark­gra­fen von Bran­den­burg-Bay­reuth hat tie­fe Spu­ren in Bay­reuth und der Regi­on hin­ter­las­sen. Bau­kunst, Gar­ten­kunst, Phi­lo­so­phie und Reli­gi­on der Zeit haben sich weit über die Gren­zen der eins­ti­gen Resi­denz­stadt ver­brei­tet und haben unse­rer Regi­on ein Gesicht und eine Prä­gung ver­lie­hen. Dies sicht­bar zu machen, hat sich das Pro­jekt „Mark­gra­fen­kul­tur“ seit Jah­ren zur Auf­ga­be gemacht. In einer Semi­nar­rei­he kön­nen sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer in Anleh­nung an das Pro­jekt mit den ver­schie­de­nen Aspek­ten der Mark­gra­fen­kul­tur aus­ein­an­der­set­zen, den his­to­ri­schen Zusam­men­hän­gen annä­hern und die Schät­ze unse­rer Regi­on in den Blick neh­men. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen sind bis Mitt­woch, 26. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.