Am Sonn­tag steht für die Her­zo Rhi­nos nach zwei Heim­spie­len in Fol­ge das Aus­wärts­spiel gegen die Ans­bach Grizz­lies an. Ursprüng­lich geplant war das Spiel für den 01.06. muss­te aller­dings auf­grund anhal­ten­der Regen­fäl­le neu ter­mi­niert wer­den. Nun kommt es am Wochen­en­de zum Auf­ein­an­der­tref­fen der erst und zweit­plat­zier­ten Mann­schaft in der Grup­pe 2 der Landesliga.

Mit zwei Sie­gen und einer Nie­der­la­ge aus drei Spie­len ste­hen die Grizz­lies aktu­ell auf dem zwei­ten Platz der Tabel­le. Die ein­zi­ge Nie­der­la­ge gab es für die Ans­ba­cher im Spiel gegen die Würz­burg Pan­thers am drit­ten Spiel­tag der aktu­el­len Sai­son. Bereits in der ver­gan­ge­nen Sai­son tra­fen die Nas­hör­ner auf die Grizz­lies und jeweils das Heim­team konn­te die Par­tie auf eige­nem Feld für sich ent­schei­den. Nach dem Spiel am Wochen­en­de wird ein Team im direk­ten Ver­gleich defi­ni­tiv die Nase vor­ne haben. In jedem Fall kön­nen die Fans bei­der Mann­schaf­ten ein span­nen­de Spiel auf Augen­hö­he erwar­ten, das vor allem von der Phy­sis bei­der Mann­schaf­ten geprägt sein wird.

Für die Rhi­nos geht es dar­um , den vier­ten Sieg im vier­ten Spiel ein­zu­fah­ren und dadurch die Tabel­len­füh­rung gegen einen direk­ten Kon­kur­ren­zen wei­ter aus­zu­bau­en. Hel­fen soll dabei der Rücken­wind und das Selbst­ver­trau­en aus den drei ver­gan­ge­nen Par­tien, in denen die Nas­hör­ner jeweils eine kon­zen­trier­te Leis­tung in allen Mann­schafts­tei­len zeigten.

Natür­lich hof­fen die Rhi­nos wie­der auf den Sup­port ihrer Fans, die nicht nur bei den Heim­spie­len für Stim­mung sor­gen, son­dern auch bei Aus­wärts­spie­len zahl­reich ver­tre­ten sind.

Kick­off zum Spiel ist am kom­men­den Sonn­tag (30.06.24) um 15:00 Uhr auf dem Gelän­de des Sport und Frei­zeit Zen­trums in Ansbach.