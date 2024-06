Gemein­sam für die Zukunft

Unter dem Mot­to „Zukunft gemein­sam gestal­ten“ fand die fünf­te Bil­dungs­kon­fe­renz des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt im Land­rats­amt statt. Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aus Poli­tik, Schu­len, Kitas, Ver­wal­tung, Wirt­schaft und wei­te­ren Bil­dungs­in­sti­tu­tio­nen dis­ku­tier­ten, wie sich eine zukunfts­fä­hi­ge und viel­fäl­ti­ge Bil­dungs­land­schaft im Land­kreis gestal­ten lässt. Neben Fach­vor­trä­gen bestand die Mög­lich­keit, sich in drei unter­schied­li­chen Fach­fo­ren über Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung, Qua­li­tät im Ganz­tag und Teil­ha­be durch leich­te Spra­che auszutauschen.

Posi­ti­ve Ent­wick­lung der Bildungslandschaft

Niko­la Pfann und Olga Kliw­na vom Bil­dungs­bü­ro prä­sen­tier­ten, wie sich die Bil­dungs­land­schaft im Land­kreis abhän­gig von Bevöl­ke­rung, Betreu­ungs­land­schaft, Schü­ler­schaft und beruf­li­cher Bil­dung ent­wi­ckelt. Die beson­de­re Viel­sei­tig­keit der Ange­bo­te ist mehr als nur ein regio­na­ler Stand­ort­fak­tor. Die­se bil­det die Grund­la­ge für eine erfolg­rei­che Zukunft, sowohl für Ein­zel­ne als auch für den gesam­ten Land­kreis. Bei­spiels­wei­se lagen die Schul­ab­gän­ger ohne Abschluss in Erlan­gen-Höchstadt im Jahr 2022 mit 4,48 Pro­zent unter dem Bun­des- und Bay­ern­durch­schnitt. Die Anzahl der Schü­le­rin­nen und Schü­lern an den beruf­li­chen Schu­len im Land­kreis steigt mit einem Zuwachs von 2,8 Pro­zent im Ver­gleich zum vor­he­ri­gen Schul­jahr wei­ter. Zudem stellt der gesell­schaft­li­che, demo­gra­fi­sche und tech­no­lo­gi­sche Wan­del die Regi­on vor neue Her­aus­for­de­run­gen. Ein wich­ti­ger Fak­tor für die posi­ti­ve Wei­ter­ent­wick­lung der Bil­dungs­land­schaft ist daher ein leis­tungs­fä­hi­ges und viel­sei­ti­ges Schul­we­sen. 14 Schu­len für der­zeit über 8.200 Schü­le­rin­nen und Schü­ler ste­hen in der Trä­ger­schaft des Landkreises.

Bil­dung als Schlüs­sel zu indi­vi­du­el­lem Erfolg und Zukunft des Landkreises

Ob der Aus­bau der Digi­ta­li­sie­rung, das Recht auf Ganz­tags­bil­dung im Grund­schul­al­ter oder die Inte­gra­ti­on vie­ler in kur­zer Zeit Neu­zu­ge­wan­der­ter – die Lebens­la­gen wer­den immer viel­fäl­ti­ger und somit ver­än­dern sich auch die Bil­dungs­be­dar­fe und die Art des Ler­nens. Gast­re­fe­rent Ste­phan Kort­mann, Lei­ter der Aka­de­mie für Coa­ching, Trai­ning und Psy­cho­the­ra­pie aus Spar­dorf, zeig­te psy­cho­lo­gi­sche Per­spek­ti­ven für das Ler­nen der Zukunft. Gefragt sind fle­xi­ble sowie neue Lehr- und Lern­kon­zep­te, die den indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­sen der Her­an­wach­sen­den und den neu­en Anfor­de­run­gen in der Berufs­welt gerecht wer­den. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart liegt die posi­ti­ve Wei­ter­ent­wick­lung der Bil­dungs­land­schaft im Land­kreis per­sön­lich sehr am Her­zen und er beton­te die sehr guten Rah­men­be­din­gun­gen trotz schwie­ri­ger Zei­ten: „Wir inves­tie­ren in moder­ne, zukunfts­wei­sen­de Bil­dungs­in­fra­struk­tu­ren, indem wir die Schul­ge­bäu­de mit moderns­ter Tech­nik aus­stat­ten, die Digi­ta­li­sie­rung unse­rer Schu­len vor­an­trei­ben, Bil­dungs­pro­jek­te im Rah­men der Bil­dungs­re­gi­on för­dern und den Über­gang zwi­schen Schu­le und Beruf unter­stüt­zen. Bil­dung ist für uns nicht nur ein Schlüs­sel zur indi­vi­du­el­len Ent­wick­lung, son­dern auch zur kom­mu­na­len und wirt­schaft­li­chen Zukunfts­fä­hig­keit“. Im deutsch­land­wei­ten „Zukunfts­at­las“ erreich­te der Land­kreis im Jahr 2022 den 25. Platz von 400 Krei­sen und kreis­frei­en Städten.

Gut ver­netzt für Bil­dung im Wandel

Eines der Haupt­an­lie­gen des Land­kreis-Bil­dungs­bü­ros ist es, Bil­dung bzw. Bil­dungs­trä­ger zu ver­net­zen. Dies ermög­licht einen Über­blick über die Bil­dungs­land­schaft und bedarfs­ori­en­tier­te Bil­dungs­an­ge­bo­te. Um die Inte­gra­ti­on und Teil­ha­be von Neu­zu­ge­wan­der­ten im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt durch und in Bil­dung zu för­dern, arbei­tet das Bil­dungs­bü­ro in einem engen Netz­werk mit allen am Inte­gra­ti­ons­pro­zess betei­lig­ten Insti­tu­tio­nen wie den Sprach­schu­len, der Inte­gra­ti­ons­be­ra­tung und den schu­li­schen wie außer­schu­li­schen Bil­dungs­trä­gern zusammen.

Alle Infor­ma­tio­nen zur Bil­dungs­ar­beit im Land­kreis gibt es online unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​b​i​l​d​u​n​g​/​b​i​l​d​u​ng/. Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne auch an das Bil­dungs­bü­ro tele­fo­nisch unter 09131 803 ‑1227 oder 09131 803‑1228 oder per E‑Mail an Bildungsbuero@​erlangen-​hoechstadt.​de wenden.