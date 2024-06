Wald­brand­prä­ven­ti­on

Der Land­kreis inves­tiert erheb­lich in die Aus­stat­tung zur Wald- und Vege­ta­ti­ons­brand­be­kämp­fung. Kürz­lich hat das Sach­ge­biet Öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung im Bei­sein des stell­ver­tre­ten­den Land­rats Dr. Mar­tin Ober­le die neue Wald­brand­aus­stat­tung an die ört­li­chen Feu­er­weh­ren über­ge­ben. Die Aus­stat­tung in Höhe von rund 200.000 Euro soll die Brand­be­kämp­fung in Wald- und Vege­ta­ti­ons­ge­bie­ten erheb­lich ver­bes­sern: „Mit die­ser Inves­ti­ti­on stär­ken wir die Feu­er­weh­ren in unse­rem Land­kreis erheb­lich und ver­bes­sern deren Ein­satz­fä­hig­keit bei Wald- und Vege­ta­ti­ons­brän­den“, sag­te der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Dr. Mar­tin Ober­le bei der Über­ga­be der Roll­con­tai­ner an die Kreis­feu­er­weh­ren im Kata­stro­phen­schutz­la­ger in Nie­dern­dorf. Der Land­kreis sei sich der stei­gen­den Wald­brand­ge­fahr durch den Kli­ma­wan­del bewusst und rüs­te sich ent­spre­chend, um Wäl­der und Bür­ge­rin­nen und Bür­ger best­mög­lich zu schützen.

Roll­con­tai­ner­sys­tem

Im Zen­trum der neu­en Aus­stat­tung ste­hen zwölf Roll­con­tai­ner­sys­te­me, die dezen­tral bei den Feu­er­weh­ren sta­tio­niert und im Bedarfs­fall nach­alar­miert wer­den kön­nen. Die Zusam­men­stel­lung der Roll­con­tai­ner erfolg­te in enger Abstim­mung mit der Kreis­brand­in­spek­ti­on, um sicher­zu­stel­len, dass die Feu­er­weh­ren opti­mal aus­ge­stat­tet sind. Ins­ge­samt hat der Land­kreis acht Roll­con­tai­ner mit Hand­werk­zeug zur Wald­brand­be­kämp­fung beschafft, die künf­tig in jedem Inspek­ti­ons­be­reich bzw. Fach­ge­biet sta­tio­niert sein wer­den. Die­se Con­tai­ner umfas­sen unter ande­rem Wald­brand­pat­schen, Äxte, spe­zi­el­les Wald­brand­werk­zeug, Schläu­che und Strahlrohre.

Kreis­reg­ner zur Bewäs­se­rung grö­ße­rer Flächen

Dar­über hin­aus hat der Land­kreis vier wei­te­re Roll­con­tai­ner mit Kreis­reg­nern, Schläu­chen und Mate­ri­al zum Auf­bau eines Was­ser­um­schlag­plat­zes beschafft, die stra­te­gisch über das Kreis­ge­biet ver­teilt wer­den. Die an Feu­er­wehr­schläu­che anschließ­ba­re Tech­nik besteht aus ins­ge­samt acht Ein­hei­ten, die aus­se­hen wie über­di­men­sio­nier­te Rasen­spren­ger. Dank ihrer gro­ßen Wurf­wei­te von 25 Metern im bis zu 360-Grad-Radi­us stel­len sie die Bewäs­se­rung einer enor­men Flä­che sicher und kön­nen im Fall eines Wald­bran­des in Rei­he geschal­tet eine Sicher­heits­li­nie ein­rich­ten und die Aus­brei­tung des Feu­ers ein­däm­men. Einen die­ser Roll­con­tai­ner mit Reg­ner­sys­tem unter­stützt die Toch­ter­ge­sell­schaft der Deut­schen Bun­des­stif­tung Umwelt (DBU), das DBU Natur­er­be, als Flä­chen­ei­gen­tü­me­rin im Ten­nen­lo­her Forst. Zur tech­ni­schen Vor­füh­rung hat­te die Feu­er­wehr die­ses neue Kreis­reg­ner­sys­tem bei einem Vor-Ort-Ter­min in der Nähe des Park­plat­zes Turm­berg am Wald­rand aufgebaut.