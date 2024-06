Neue Inno­va­ti­ons­kraft ent­wi­ckeln – Wirt­schaft und Wis­sen­schaft trei­ben die Kli­ma­neu­tra­li­tät in der Metro­pol­re­gi­on voran

Wel­che Poten­zia­le bie­tet Cle­an­tech für die Ener­gie­wen­de in Bay­ern? Wie kön­nen Unter­neh­men in der Regi­on die Ener­gie­ef­fi­zi­enz in der indus­tri­el­len Pro­duk­ti­on vor­an­trei­ben? Die­se und wei­te­re Fra­gen rund um tech­no­lo­gi­sche Inno­va­tio­nen und eine kli­ma­neu­tra­le Zukunft in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg dis­ku­tier­ten knapp 300 Teil­neh­men­de aus Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Poli­tik beim Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit in Hallstadt.

„Shif­ting towards the future – it’s all about Cle­an­tech“ – den Titel des zwei­ten Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mits im Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park griff auch Hubert Aiwan­ger, Baye­ri­scher Staats­mi­nis­ter für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie, auf: „Der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit bie­tet eine tol­le Platt­form, um über die Her­aus­for­de­run­gen des zukünf­ti­gen Ener­gie­sys­tems am Wirt­schafts­stand­ort Bay­ern zu dis­ku­tie­ren. Hin zu einem kli­ma­neu­tra­len Bay­ern 2040 müs­sen wir vor allem die Aspek­te der Ver­sor­gungs­si­cher­heit, Bezahl­bar­keit, Nach­hal­tig­keit und Akzep­tanz mit­den­ken. Um die Zie­le zu errei­chen, setzt die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung auf Clean Ener­gy. Zukunfts­ge­rich­te­te Pro­jek­te wie der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park zei­gen Wege auf, wie eine tech­no­lo­gie­of­fe­ne Trans­for­ma­ti­on der Indus­trie gestal­tet wer­den kann.“

„Unser Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park und der inzwi­schen drit­te Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit wer­den maß­geb­lich dazu bei­tra­gen, unse­re stark von Auto­mo­tiv gepräg­te Regi­on umzu­struk­tu­rie­ren. Dar­aus wer­den Wis­sen­schaft, Wirt­schaft und Kom­mu­nen neue Inno­va­ti­ons­kraft schöp­fen“, dank­te Land­rat Johann Kalb allen Beteiligten.

Die­se Inno­va­ti­ons­kraft ist in der gesam­ten Metro­pol­re­gi­on sicht­bar: Es ent­ste­hen Netz­wer­ke und Koope­ra­tio­nen, jüngst hat das Cle­an­tech Clus­ter sei­ne Arbeit auf­ge­nom­men. Es unter­stützt und beglei­tet klei­ne und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg beim Wan­del hin zu nach­hal­ti­ge­ren und inno­va­ti­ven Tech­no­lo­gien. Ein gutes Bei­spiel ist der Ver­an­stal­tungs­ort: Auf dem Gelän­de des ehe­ma­li­gen Rei­fen­werks von Miche­lin in Hall­stadt ent­steht mit dem Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park eine Keim­zel­le für grü­ne Zukunfts­tech­no­lo­gien. Der Bau des Inno­va­ti­ons­zen­trums liegt voll im Plan: Ab Okto­ber die­ses Jah­res bie­tet die 6.000 Qua­drat­me­ter gro­ße Flä­che Unter­neh­men, Hoch­schu­len und For­schungs­ein­rich­tun­gen aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ein attrak­ti­ves Umfeld, um sich zu ver­net­zen und pra­xis­nah an einem neu­tra­len Ort an Zukunfts­tech­no­lo­gien zu forschen.

Der Baye­ri­sche Staats­mi­nis­ter für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz Thors­ten Glau­ber sag­te in sei­ner Abschluss­re­de: „Wir wol­len Bay­ern bis 2040 kli­ma­neu­tral machen. Wir brau­chen neue, sau­be­re Tech­no­lo­gien, um Res­sour­cen zu scho­nen und den Kli­ma­wan­del zu meis­tern. Cle­an­tech ist die Ant­wort auf die­se Her­aus­for­de­run­gen. Beim Cle­an­tech Inno­va­ti­on Sum­mit kom­men Wirt­schaft und Wis­sen­schaft zusam­men, ein Gewinn für die gesam­te Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg und für Bayern.“