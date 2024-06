Die Brü­cke in Reut­les wird vom 1. Juli bis zum 6. Sep­tem­ber 2024 gesperrt. Grund sind Bau­ar­bei­ten. Da dadurch die Auf­fahrt auf die B4 in Rich­tung Erlan­gen nicht erreich­bar ist, fährt die Stadt­bus­li­nie 290 ab Hal­te­stel­le Groß­gründ­lach Nord eine Schlei­fe: über die Groß­gründ­la­cher Haupt­stra­ße, Schwein­fur­ter Stra­ße und Würz­bur­ger Stra­ße auf die Erlan­ger Stra­ße bis zur Ori­gi­nal­hal­te­stel­le Reut­le­ser Stra­ße. Die Hal­te­stel­len Wert­hei­mer Stra­ße und Reut­les in Fahrt­rich­tung Erlan­gen ent­fal­len. Als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Groß­gründ­lach Nord und Reut­le­ser Stra­ße. In der Schwein­fur­ter Stra­ße vor Anwe­sen 2 ist eine wei­te­re Ersatz­hal­te­stel­le ein­ge­rich­tet. Die übri­gen auf der Umlei­tungs­stre­cke befind­li­chen Hal­te­stel­len wer­den bedient.

