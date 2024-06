Das BRK-Kin­der­haus in Bay­reuth fei­ert in die­sem Jahr sein 10jähriges Bestehen. Seit sei­ner Eröff­nung bie­tet der BRK­Kreis­ver­band Bay­reuth mit dem BRK-Kin­der­haus eine inno­va­ti­ve Betreu­ungs­ein­rich­tung für Kin­der an. Zusam­men mit den Grün­der­vä­tern und ‑müt­tern lud der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth ein, die­ses Jubi­lä­um gebüh­rend zu feiern.

In den letz­ten zehn Jah­ren besuch­ten rund 270 Kin­der eine der Hort‑, Kin­der­gar­ten- oder Krip­pen­grup­pen des BRK-Kin­der­hau­ses. Neben einem inno­va­ti­ven päd­ago­gi­schen Kon­zept hebt sich das Kin­der­haus beson­ders durch sei­ne groß­zü­gi­gen Öff­nungs­zei­ten von ande­ren Ein­rich­tun­gen ab. Es stellt eine Betreu­ung der Kin­der von 5:30 Uhr bis 21:00 Uhr sicher, um den Bedürf­nis­sen von Eltern im Schicht­dienst gerecht zu werden.

Die Idee hin­ter dem BRK-Kin­der­haus Bay­reuth war es, eine Ein­rich­tung zu schaf­fen, die es im Schicht­dienst Arbei­ten­den ermög­licht, Fami­lie und Beruf bes­ser zu ver­ein­ba­ren. Daher wur­de gro­ßer Wert auf ange­pass­te Öff­nungs­zei­ten und beson­ders weni­ge Schließ­ta­ge gelegt. Das ehr­gei­zi­ge Pro­jekt erhielt von Beginn an viel Zuspruch und kann auf zehn erfolg­rei­che Jah­re zurückblicken.

Lob vom Ober­bür­ger­meis­ter für die ein­ma­li­ge Ein­rich­tung Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger, der eben­falls zum Jubi­lä­um ein­ge­la­den war, dank­te dem Bay­reu­ther Roten Kreuz für sein gro­ßes Enga­ge­ment. Er beton­te, dass der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth damals mit dem BRK-Kin­der­haus und sei­nen lan­gen Öff­nungs­zei­ten Neu­land betre­ten habe. Noch heu­te ist das BRK-Kin­der­haus Bay­reuth die ein­zi­ge Kin­der­ta­ges­stät­te mit am Schicht­dienst ange­pass­ten Öffnungszeiten.

Ein beson­de­rer Bei­trag zum Erfolg der Ein­rich­tung kam von Ste­fa­nie Ermer, der Lei­te­rin des BRK-Kin­der­hau­ses, und ihrem Team. Peter Mais­el, Vor­sit­zen­der des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, lob­te ihre Arbeit und dank­te allen, die damals die Vor­ar­beit zum Bau und zur Ein­rich­tung des Kin­der­hau­ses geleis­tet hat­ten. Beson­ders hob er die Unter­stüt­zung der ehe­ma­li­gen Ober­bür­ger­meis­te­rin Bri­git­te Mer­kEr­be und der Sozi­al­re­fe­ren­tin der Stadt Bay­reuth, Manue­la Bro­zat, her­vor, die eben­falls zur Jubi­lä­ums­fei­er­lich­keit gekom­men waren.

Unter­stüt­zung durch Stadt Bay­reuth und Koope­ra­ti­ons­part­ner Ein Höhe­punkt der Fei­er war der Vor­trag des Ehren­kreis­ge­schäfts­füh­rers des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, Peter Her­zing. Er schil­der­te ein­drück­lich die Her­aus­for­de­run­gen und Ent­schei­dun­gen, die zum Bau des BRK-Kin­der­hau­ses führ­ten. Her­zing berich­te­te, dass drei Jah­re Vor­ar­beit not­wen­dig waren, bevor 2013 der Spa­ten­stich erfol­gen konn­te. Der Bau umfass­te den Abbau des Gebäu­des bis auf die Grund­mau­ern und den schad­stoff­frei­en Wiederaufbau.

Bereits 2014 konn­te das BRK-Kin­der­haus sei­nen Betrieb aufnehmen.

Durch eine antei­li­ge För­de­rung der Glücks­spi­ra­le konn­te Ste­fa­nie Ermer früh­zei­tig als Lei­te­rin ange­stellt und in den Auf­bau mit­ein­be­zo­gen werden.

Peter Her­zing dank­te ihr und Susan­ne Büh­ner, Abtei­lungs­lei­te­rin für den Bereich Wohl­fahrt und Sozia­les, für ihr beson­de­res Enga­ge­ment und Fach­wis­sen beim Auf­bau des Kinderhauses.

Die Gesamt­kos­ten des Pro­jek­tes belie­fen sich auf rund 1,9 Mil­lio­nen Euro.

Ein gro­ßer Teil wur­de von der Stadt Bay­reuth bezu­schusst, wodurch sich der Eigen­an­teil des BRK-Kreis­ver­ban­des auf ledig­lich 542.000 Euro belief. Peter Her­zing dank­te der Stadt Bay­reuth, der ehe­ma­li­gen Ober­bür­ger­meis­te­rin Bri­git­te Merk-Erbe und den Stadt­rä­ten für ihre Unterstützung.

Auch für den Betrieb des Kin­der­hau­ses waren Koope­ra­tio­nen ent­schei­dend. Das Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken buch­ten fes­te Kon­tin­gen­te an Betreu­ungs­plät­zen, was den Betrieb sicherte.

Peter Her­zing schloss sei­nen Vor­trag mit einer Gra­tu­la­ti­on zum zehn­jäh­ri­gen Bestehen und dem Wunsch, dass auch in Zukunft Kin­der­la­chen das BRK-Kin­der­haus prä­gen soll.

Dop­pel­ju­bi­lä­um: 10 Jah­re BRK-Kin­der­haus und 5 Jah­re BRK­Kin­der­nest Mar­kus Ruck­de­schel, BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Bay­reuth, lob­te das erfolg­rei­che Pro­jekt des Kin­der­hau­ses und wies dar­auf hin, dass zeit­gleich mit dem 10-jäh­ri­gen Bestehen des BRK-Kin­der­hau­ses auch das BRK­Kin­der­nest ein klei­nes Jubi­lä­um fei­ern kön­ne. Das BRK-Kin­der­nest wur­de 2019 ins Leben geru­fen, um Eng­päs­se beim Ange­bot an Kin­der­be­treu­ungs­plät­zen in der Stadt Bay­reuth zu über­brü­cken, und eröff­ne­te im Sep­tem­ber 2019 in zunächst noch pro­vi­so­ri­schen Räum­lich­kei­ten im Kin­der­haus und der benach­bar­ten BRK-Schu­len, ehe Ende Janu­ar 2020 die Con­tai­ner mit den ins­ge­samt 34 Kin­dern bezo­gen wer­den konn­ten. Auch hier konn­te der BRK-Kreis­ver­band auf das Wis­sen und die Erfah­run­gen von Susan­ne Büh­ner und Ste­fa­nie Ermer zurückgreifen.

Der Erfolg der bei­den Ein­rich­tun­gen zeigt, dass ein gro­ßer Bedarf an Kin­der­be­treu­ungs­an­ge­bo­ten in Bay­reuth und der Regi­on besteht. Auch in Zukunft wird sich das Rote Kreuz wei­ter im Bereich Kin­der­be­treu­ung enga­gie­ren, so Mar­kus Ruck­de­schel abschließend.