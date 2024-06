Stich­tag 01. Juli 2024

Die Ver­bes­se­rung der Mobi­li­tät unter Berück­sich­ti­gung der vor­han­de­nen finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten ist eines der Dau­er­bren­ner-The­men im Fich­tel­ge­bir­ge. Erst im Mai hat­te sich der Kreis­tag dafür aus­ge­spro­chen an den nächs­ten Schräub­chen zu dre­hen, um bei­des noch bes­ser in Ein­klang zu brin­gen. Die Umset­zung ers­ter Maß­nah­men steht nun kurz bevor (Mon­tag, 01. Juli). Das Ziel der Ver­än­de­run­gen: Den ÖPNV den Bedürf­nis­sen der Men­schen wei­ter anzu­pas­sen, noch fle­xi­bler und attrak­ti­ver zu wer­den und bei allen Wei­chen­stel­lun­gen auch die Wirt­schaft­lich­keit im Blick zu behalten.

Ver­än­de­run­gen wird es an den Wochen­en­den im Bereich des kon­ven­tio­nel­len Lini­en­bus-Ver­kehrs geben. Star­re Lini­en, die Fahr­gast­zäh­lun­gen zufol­ge kaum genutzt wer­den, wer­den zu Guns­ten von fle­xi­ble­ren Ange­bo­ten wei­ter redu­ziert. Im Ein­zel­nen sind das die Wochen­end­fahr­ten der Lini­en 1701–1706, 1708, 1709, 1713 und 1715 der Ver­kehrs­ge­mein­schaft Fich­tel­ge­bir­ge (VGF). An Wochen­en­den wei­ter­hin bedient wer­den dage­gen die Bus­ver­bin­dun­gen mit hoher Nach­fra­ge: die Linie 1710 (Wun­sie­del-Markt­red­witz) und die fich­tel­flit­zer-Linie 1700 (Markt­red­witz-Selb). Auch die Frei­zeit- und Fahr­rad­bus­se (Lini­en 1727–1729) fah­ren an den Wochen­en­den unverändert.

„Wir kön­nen die­se Anpas­sun­gen unter ande­rem mit unse­rem fich­tel­B­AXI-Fahr­plan kom­pen­sie­ren“, erklärt Ben­ja­min Fischer aus dem Mobi­li­täts-Team. „Wir haben ihn an eini­gen Stel­len ver­än­dert, um Fahr­ten da anbie­ten zu kön­nen, wo sie wirk­lich benö­tigt wer­den. Damit kom­men wir den Wün­schen unse­rer Fahr­gäs­te ent­ge­gen und das Ergeb­nis ist sowohl öko­no­mi­scher als auch öko­lo­gi­scher. Aber auch der Schie­nen­nah­ver­kehr ist – nicht zuletzt durch die Inte­gra­ti­on in den VGN-Tarif – auf eini­gen Stre­cken eine güns­ti­ge und schnel­le Alternative.“

Eine wich­ti­ge Ver­än­de­rung wird es im Schul­bus­ver­kehr auf den Lini­en 1715 und 1711 (Schön­wald-Selb sowie Stadt­ver­kehr Selb) geben; dort wer­den Lini­en­füh­rung und Fahr­zei­ten neu geord­net, sodass die Zahl der benö­tig­ten Bus­se etwas redu­ziert wer­den kann. Auch die­se Anpas­sun­gen wird ab dem 01. Juli wirksam.

Im Stadt­ge­biet Markt­red­witz wird es wei­ter­hin einen Stadt­bus­ver­kehr geben; aller­dings in ver­än­der­ter Form. Anstel­le eines Lini­en­bus­ses wird ab dem 01. Juli ein Klein­bus die bekann­ten Hal­te­stel­len anfah­ren. Die­se Fahr­ten müs­sen wie bis­her nicht vor­her gebucht wer­den. Die Fahr­ten fin­den um 09:00, 11.00, 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr mit Start am Kli­ni­kum Markt­red­witz statt. Par­al­lel kann das fich­tel­B­AXI zu wei­te­ren Fahr­zei­ten wie gewohnt für fle­xi­ble Fahr­ten im Stadt­ge­biet Markt­red­witz gebucht wer­den. Die­se Rege­lung gilt zunächst für drei Mona­te bis Ende Sep­tem­ber 2024.

Land­rat Peter Berek: „Wir ste­hen hier in enger Abstim­mung mit der Stadt Markt­red­witz und mit dem Ziel, das Ange­bot so umfang­reich wie mög­lich zu hal­ten und gleich­zei­tig fle­xi­bler zu gestal­ten. Damit ver­fol­gen wir wei­ter­hin unse­re Stra­te­gie, genau her­aus­zu­ar­bei­ten, wo wel­ches Mobi­li­täts­an­ge­bot genutzt wird und zeit­gleich auch finan­ziert wer­den kann.“

Ober­bür­ger­meis­ter Oli­ver Weigel: „Wir freu­en uns, dass wir zusam­men mit dem Land­rats­amt eine Lösung gefun­den haben, die die Fort­füh­rung der bis­he­ri­gen Stadt­bus­li­nie, zunächst bis Ende Sep­tem­ber, sicher­stellt. Die­se Zeit soll auch genutzt wer­den, um die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über die künf­ti­gen Mobi­li­täts­an­ge­bo­te in der Stadt Markt­red­witz und dar­über hin­aus zu informieren.

Die neu­en Fahr­plä­ne und wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind in Kür­ze unter www​.fich​tel​ver​kehr​.de abruf­bar. Wer einen Aus­druck der neu­en Fahr­plä­ne zuge­schickt bekom­men möch­te, kann sich unter der Tele­fon­num­mer 09232 80–486 melden.