Mit David Saam und „Kel­ler­kom­man­do“, Fes­ti­val­zau­ber auf Banz und BR-Pro­gramm am „Tag der Fran­ken“ in Wun­sie­del: BR fei­ert sein 75-jäh­ri­ges Jubi­lä­um in Oberfranken

Jubi­lä­ums­wo­che ab 30. Juni vor Ort und im gesam­ten BR-Programm

Kul­tur on Tour mit einem Auf­tritt von Pro­mi-Pate David Saam und sei­ner Band „Kel­ler­kom­man­do“, som­mer­li­cher Fes­ti­val­zau­ber bei „Lie­der auf Banz“ und ein bun­tes BR-Pro­gramm am Tag der Fran­ken in Wun­sie­del: Das sind nur eini­ge Höhe­punk­te, mit denen der Baye­ri­sche Rund­funk sein 75-jäh­ri­ges Bestehen in die­sem Jahr in Ober­fran­ken fei­ert – im Rah­men einer Jubi­lä­ums­wo­che ab 30. Juni, sowohl im Pro­gramm als auch vor Ort.

Sie­ben Jubi­lä­ums­wo­chen in sie­ben Regie­rungs­be­zir­ken: Dazu lädt der BR anläss­lich sei­nes 75-jäh­ri­gen Bestehens ein. Dabei bringt der Sen­der mit Ver­an­stal­tun­gen und Son­der­for­ma­ten Men­schen aller Gene­ra­tio­nen zusam­men, prä­sen­tiert Pro­gramm zum Anfas­sen und lädt vor Ort zum Dia­log ein. All das unter dem Jubi­lä­ums­mot­to: „Bay­eRn schreibt sich mit BR!“. Zwi­schen 30. Juni und 7. Juli ist Ober­fran­ken an der Reihe.

David Saam und „Kel­ler­kom­man­do“ im Haus Mar­teau in Lichtenberg

„Kul­tur on Tour“ heißt es am Mon­tag, 1. Juli, um 19.00 Uhr beim ers­ten Ver­an­stal­tungs-Höhe­punkt der Woche: Der BR prä­sen­tiert die frän­ki­sche Band „Kel­ler­kom­man­do“ auf einer der spek­ta­ku­lärs­ten Büh­nen in ganz Ober­fran­ken: im neu­en Kon­zert­saal der inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau in Lich­ten­berg mit sei­nen bis zu 13 Meter lan­gen, inein­an­der­lau­fen­den Gra­nit­spit­zen, die für eine außer­ge­wöhn­li­che Akus­tik sor­gen. Wo nor­ma­ler­wei­se Abschluss­kon­zer­te von Meis­ter­kur­sen statt­fin­den, wird die Band um David Saam, dem Pro­mi-Paten des Jubi­lä­ums in Ober­fran­ken, ihren unnach­ahm­li­chen, bun­ten Mix aus trei­ben­den Beats, fet­tem Geblä­se von Trom­pe­te und Posau­ne und mar­ki­gen Syn­th­bäs­sen ertö­nen las­sen. Dazu ser­viert „Kel­ler­kom­man­do“ fre­che frän­ki­sche Tex­te und Hym­nen zum Mit­sin­gen. Das Kon­zert von „Kel­ler­kom­man­do“ im Haus Mar­teau beginnt am 1. Juli um 19 Uhr. Inter­es­sier­te kön­nen bei Bay­ern 2 Kar­ten gewin­nen – alle Infos hier.

Som­mer­li­cher Fes­ti­val­zau­ber bei „Lie­der auf Banz“

Die male­ri­sche Kulis­se von Klos­ter Banz bei Bad Staf­fel­stein im Hin­ter­grund, stimm­ge­wal­ti­ge Sän­ge­rin­nen und Sän­ger auf der Büh­ne und tau­sen­de begeis­ter­te Fans beim Pick­nick auf der Klos­ter­wie­se – all das steht für „Lie­der auf Banz“. Am ers­ten Juli-Wochen­en­de (6./7. Juli) lockt das größ­te Fes­ti­val deutsch­spra­chi­ger Lie­der­ma­cher, das der Baye­ri­sche Rund­funk seit vie­len Jah­ren exklu­siv über­trägt, wie­der zu einem ganz beson­de­ren Open Air-Erleb­nis. In die­sem Jahr sor­gen Lin Coen, Clau­dia Kor­eck, Drei­vier­tel­blut, Keim­zeit, Gis­bert von Knyphau­sen, Piz­ze­ria & Jaus, Pip­po Pol­li­na für melan­cho­li­sche, rocki­ge und auch kaba­ret­tis­ti­sche Töne. Die Mode­ra­ti­on zwi­schen den ein­zel­nen Kon­zer­ten über­nimmt Wer­ner Schmidbauer.

Der Baye­ri­sche Rund­funk zeich­net bei­de Kon­zert­aben­de auf. Das BR Fern­se­hen zeigt am Mon­tag, 12. August, ab 22.45 Uhr eine zwei­stün­di­ge Zusam­men­fas­sung des Pro­gramms, ein Jahr lang abruf­bar in der ARD Media­thek. Bayern2 sen­det in der Rei­he radio­Mit­schnitt aus Fran­ken am Sonn­tag, 25. August, ab 20.03 Uhr musi­ka­li­sche Höhe­punk­te zum Nachhören.

Der BR beim „Tag der Fran­ken“ in Wunsiedel

Am Sonn­tag, 7. Juli, fin­den in Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge die Fei­er­lich­kei­ten zum dies­jäh­ri­gen „Tag der Fran­ken“ statt. Zwi­schen meh­re­ren Büh­nen ist auch das BR-Event­mo­bil vor Ort. Gebo­ten wird ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit Gesprä­chen, Spie­len, Talks, Musik und Kuli­na­rik. BR-Mode­ra­tor Mar­kus Balek führt durch den Tag, der unter dem Schwer­punkt „Dia­lekt“ steht.

Als Talk­gast ist u. a. Ober­fran­kens Pro­mi-Pate, der Musi­ker, Mode­ra­tor und Autor David Saam mit dabei, er wird außer­dem zusam­men mit sei­nen Kol­le­gen Res Rich­ter und Kat­ja Wun­der­lich auf der Event­büh­ne echt Frän­kisch aufspielen.

Die frän­ki­sche „Wir in Bayern“-Köchin Dia­na Bur­kel kocht live in ihrer Show­kü­che – Zuschau­en und Pro­bie­ren aus­führ­lich erlaubt! Schau­spie­le­rin Eli Was­ser­scheid plau­dert auf der Büh­ne in einer Auf­zeich­nung für „Eins zu Eins. Der Talk“ von Bay­ern 2 mit Mode­ra­to­rin Anja Schei­fin­ger über ihre ober­frän­ki­sche Hei­mat und neue Projekte.

Zu Gast in Wun­sie­del sind außer­dem Hei­mat-Schrift­stel­ler Fitz­ge­rald Kusz, der ober­frän­ki­sche Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold, die BR-Kor­re­spon­den­ten aus dem Büro Fich­tel­ge­bir­ge, Anne Axmann und Chris­toph Röder.

Außer­dem im Ange­bot: ein Dia­lekt-Quiz, ober­frän­ki­sche Spe­zia­li­tä­ten und vie­les mehr.

Publi­kums-Radio­dis­kus­si­on live aus Bay­reuth, regio­na­le Inhal­te querbeet

Auch dar­über hin­aus liegt der Fokus quer­beet im BR-Pro­gramm auf der Regi­on. Am 30. Juni kommt die Publi­kums-Dis­kus­si­ons­sen­dung „Sonn­tags um 11“ in BR24 Radio live aus dem BR-Stu­dio Bay­reuth. Das aktu­el­le The­ma: „Zukunfts­plä­ne für Bay­reuth: Kön­nen unse­re Innen­städ­te so attrak­ti­ver wer­den?“. Zu Gast ist Mar­cel Auer­mann, Gesamt-Chef­re­dak­teur der Ver­lags­grup­pe Hof, Coburg, Suhl und Bay­reuth (HCSB). Höre­rin­nen und Hörer sind ein­ge­la­den, tele­fo­nisch mitzudiskutieren.

Auch das Maga­zin „Wir in Bay­ern“ im BR Fern­se­hen hat täg­lich The­men aus Ober­fran­ken im Ange­bot, eben­so die BAY­ERN 3 Früh­auf­dre­her – wo es von Mon­tag bis Frei­tag immer um 8.10 Uhr ein Ober­fran­ken-Spe­zi­al in der Rubrik „Wirk­lich wahr oder wahn­sin­nig gut erfun­den?“ gibt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum BR-Jubi­lä­um und den BR-Jubi­lä­ums­wo­chen unter www​.br​.de/75