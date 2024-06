Alte Musik beim 8. Grä­fen­ber­ger Bür­ger­fest – Jubel erschalle

Am Sonn­tag, 14.07.2024 Mati­née um 12.00 Uhr in der Drei­ei­nig­keits­kir­che in Grä­fen­berg:

Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Wie­land Hof­mann spielt „Euro­päi­sche Orgel­mu­sik alter Meis­ter über mit­tel­al­ter­li­che Hym­nen und Volkslieder“

Micha­el Prae­to­ri­us (1571–1621) Hym­nus „A solis ortus“ Hym­nus „O lux bea­ta trinitas“

Jan Pie­ters­zoon Sweelinck (1562–1621) Varia­tio­nen über „Unter der Lin­den grüne“

Nico­las de Gri­gny (1672–1703) Hym­nus „Veni crea­tor“ (in fünf Teilen)

Am Sonn­tag, 14.07.2024 um 16 Uhr in der Dreieinigkeitskirche:

Der Orga­nist Tho­mas Köh­ler aus Wei­ßen­ohe lässt Musik von Königs­hö­fen, Tanz­mu­sik aus der Schweiz, Impro­vi­sa­tio­nen über Volks- und Kin­der­lie­der sowie bekann­te klas­si­sche Wer­ke für Jung und Alt zum Ohren­schmaus für Herz und See­le werden.

Der Ein­tritt in die Kon­zer­te ist frei (Pflas­t­erzoll für den Besuch des Bür­ger­fes­tes Euro 9)