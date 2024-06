Ab sofort kön­nen Vor­schlä­ge für mög­li­che Anwär­te­rin­nen und Anwär­ter der Bam­ber­ger Bür­ger­na­del abge­ge­ben wer­den. Die Aus­wahl der Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger des Jah­res 2024 erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern des Stadt­ra­tes, des Frän­ki­schen Tag und der jewei­li­gen Spre­che­rin bzw. des jewei­li­gen Spre­chers der Arbeits­ge­mein­schaft der Bam­ber­ger Bür­ger­ver­ei­ne. Vor­aus­set­zung für die Aus­zeich­nung mit der Bam­ber­ger Bür­ger­na­del ist ein mehr­jäh­ri­ges Enga­ge­ment zum Woh­le der Stadt Bam­berg und ihrer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Die Bam­ber­ger Bür­ger­na­del ist seit 2010 ein Gemein­schafts­pro­jekt der Stadt Bam­berg und der hie­si­gen Lokal­zei­tung, dem Frän­ki­schen Tag Bam­berg. Die Ver­lei­hung soll Dank und Aner­ken­nung für ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment öffent­lich zum Aus­druck brin­gen. Mit der Aus­übung eines Ehren­am­tes ist Zeit und Kraft, Aus­dau­er und Ver­läss­lich­keit ver­bun­den. Ehren­amt­li­che, die sich zum Woh­le ihrer Mit­men­schen enga­gie­ren, tra­gen wesent­lich zu einer lebens- und lie­bens­wer­ten Gesell­schaft bei. Die Ver­ant­wort­li­chen beim Frän­ki­schen Tag und der Stadt Bam­berg haben nun gemein­sam ein neu­es Kon­zept für die bekann­te Bam­ber­ger Bür­ger­na­del erar­bei­tet: Sie wird ab sofort jähr­lich an acht beson­ders enga­gier­te Ehren­amt­li­che ver­lie­hen. Die Aus­zeich­nun­gen sind künf­tig in ver­schie­de­ne Kate­go­rien unter­teilt. Vor­schlä­ge mit aus­führ­li­cher schrift­li­cher Begrün­dung sen­den Sie bit­te an fol­gen­de Adres­se: Stadt Bam­berg, Ansprech­part­ne­rin: Anja Klüser-Macio­schek, Rat­haus Maxi­mi­li­ans­platz, 96047 Bam­berg oder per E‑Mail an: anja.​klueser@​stadt.​bamberg.​de.

Die Kate­go­rie „Alltagsheld/​Alltagsheldin“ wird aus­schließ­lich von der Leser­schaft des Frän­ki­schen Tags über eine Online-Abstim­mung ver­ge­ben. Zur Abstim­mung: https://​www​.fraen​ki​scher​tag​.de/​l​o​k​a​l​e​s​/​b​a​m​b​e​rg/