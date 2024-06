Wir ste­hen vor dem Beginn der hei­ßen Jah­res­zeit und die Ver­än­de­rung des Kli­mas wirkt breit auf unser gesund­heit­li­ches Befin­den ein. Dr. med. Klaus-Die­ter Preis spricht daher am 3.Juli um 19 Uhr im Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 in Forch­heim zu die­sem The­ma über die mög­li­chen Gefähr­dun­gen und ein vor­sorg­li­ches Han­deln. Er ergänzt den Vor­trag mit Lesun­gen aus sei­nem Buch „Die fata­le Ver­kür­zung der Welt. Plä­doy­er für eine gesun­de Medi­zin und Gesellschaft“.

Der Vor­trag ist kos­ten­los, um Anmel­dung unter ew‑k@freenet.de wird gebeten.