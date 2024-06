Sams­tag, 29.06.2024 um 20:00 Uhr

Das Haus des Hen­kers – Nachts im Muse­um. Fol­ter und Tod gehö­ren zu mei­nem All­tag. Doch ich mache die Geset­ze nicht, ich füh­re sie nur aus! Lass dich von uns in die Welt des Hen­kers und sei­ner gar schreck­li­chen Geheim­nis­se direkt in sei­ne Fol­ter­kam­mer füh­ren! Das Haus des Hen­kers dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind (12 ‑14J). Die Tour fin­det direkt im Scharf­rich­ter­mu­se­um Pot­ten­stein statt! Treff­punkt ist vor dem Muse­um. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Sams­tag, 29.06.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein: „Ernst sein ist alles ODER Es ist sehr wich­tig, Ernst zu sein! Eine hei­te­re und fröh­li­che Lie­bes­ko­mö­die. Inhalt: Um sich unge­stört amü­sie­ren zu kön­nen, hat Jack den nicht exis­tie­ren­den Ernst erfun­den, um den er sich, um häus­li­chen Pflich­ten zu ent­kom­men, stets küm­mern muss. Da aber Jack in Gwen­d­olyn ver­liebt ist – eine Ver­bin­dun­gen, die Gwens Mut­ter, die reso­lu­te Lady Brack­nell streng unter­sagt – und Gwen glaubt, dass Jack eben jener Ernst ist, neh­men die haar­sträu­bends­ten Ver­wick­lun­gen und Ver­wir­run­gen ihren Lauf. Vor allem weil Jacks Kum­pel Algi beschließt, sich als Ernst zu ver­klei­den, um die schö­ne Ceci­ly zu erobern. Das Lust­spiel des groß­ar­ti­gen und genia­len Oscar Wil­de explo­diert förm­lich vor Wort- und Wahn­witz, Tem­po und Timing. Jeder Satz, jede Bemer­kung und jedes Wort sind rei­ner Spaß. Oscar Wil­des welt­be­rühm­te Komö­die ist eine Thea­ter-Legen­de, die die Faust-Fest­spie­le in ihrem ganz eige­nen fre­chen, fröh­li­chen und locke­ren Stil hin­rei­ßend auf die Büh­ne schmei­ßen. Ein abso­lu­ter Rie­sen­spaß! Ein pures Ver­gnü­gen! Kar­ten­ver­kauf: info@​faust-​festspiele.​eu oder in der Post­fi­lia­le Pottenstein.

Sonn­tag, 30.06.2024 um 10:30 Uhr

Früh­schop­pen mit dem Stadt­he­rold – fol­ge dem Stadt­he­rold durch die Gas­sen der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt und erfah­re war­um wir Fran­ken kei­ne Bay­ern sind! Der Stadt­he­rold weiß recht viel Wis­sens­wer­tes über Pot­ten­stein und trinkt am Ende der Füh­rung einen Früh­schop­pen mit sei­nen Gäs­ten! Der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6–15Jahre) inkl. Früh­schop­pen (0,3Liter hei­mi­sches Bier oder alko­hol­frei­es Getränk) Die Gebühr ist beim Gäs­te­füh­rer zu bezah­len. Treff­punkt: Tourismusbüro/​Rathaus Pot­ten­stein. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de

Sonn­tag, 30.06.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wan­der­weg – bis 13. Okto­ber musi­ziert Diet­mar Joseph jeden Sonn­tag um 16 Uhr in der evan­ge­li­schen Johan­nes­kir­che Pot­ten­stein am Kla­vier und an der Orgel. Wan­de­rer, Urlau­ber und Musik­freun­de sind herz­lich willkommen.

Sonn­tag, 30.06.2024 um 18:00 Uhr

Öku­me­ni­sches Tai­zé-Gebet. Die evan­ge­lisch-luthe­ri­sche Kir­chen­ge­mein­de Pot­ten­stein lädt ein zum Öku­me­ni­sches Tai­zé-Gebet in der Kapel­le zum Hei­li­gen Lau­ren­ti­us im Orts­teil Püttlach.

Sonn­tag, 30.06.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le: „Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ im Klum­per­tal bei der Schüt­ters­müh­le. Inhalt: Der Raub­rit­ter Ulrich bedroht mit sei­nen fre­chen Raub­zü­gen die Gegend um Pot­ten­stein und Göß­wein­stein, des­halb stel­len ihm die Pot­ten­stei­ner eine Fal­le. Ulrich ent­kommt schwer ver­letzt und flieht zur Teu­fels­höh­le, wo er auf den Teu­fel trifft, der ihm einen Pakt anbie­tet. Wenn Ulrich dem Teu­fel sei­ne See­le ver­schreibt, dann wird der ihm nicht nur das Leben ret­ten, er wird ihm auch die Welt zu Füßen legen. Ulrich schließt den Pakt … aber nur, weil er am Leben blei­ben will, um noch ein­mal sei­ne gro­ße Lie­be zu tref­fen, Marie, ein jun­ges Pot­ten­stei­ner Mäd­chen, in das er sich unsterb­lich ver­liebt hat. Marie irrt der­weil durch den Wald, um Ulrich zu fin­den. In ihrer Ver­zweif­lung begeg­net sie den Geis­tern und Elfen, die sich im Klum­per­tal ver­sam­melt haben. Die Elfen­kö­ni­gin ver­spricht ihr, sie bei ihrem Kampf um die See­le ihres gelieb­ten Rit­ters zu unter­stüt­zen. Wäh­rend der Teu­fel immer generv­ter ist von Ulrichs Lie­be zu Marie und sei­nem Des­in­ter­es­se an der Erobe­rung der Welt, strei­fen auch die wacke­ren Hel­den der Pot­ten­stei­ner Bür­ger­wehr unter der Füh­rung von Wacht­meis­ter Holz­ap­fel durch den Wald und stol­pern von einem Aben­teu­er ins ande­re. Schließ­lich tref­fen sich alle Betei­lig­ten an der Teu­fels­höh­le zum letz­ten ent­schei­den­den Kampf um die See­le des Rit­ters. Kar­ten­ver­kauf z.B. Post­fi­lia­le Pot­ten­stein oder info@​faust-​festspiele.​eu oder Tel.: 0175/2527802

Mon­tag, 01.07.2024 um 09:45 Uhr

Qigong im Kur­park Pot­ten­stein. Die 18 Har­mo­nie­fi­gu­ren „Shi­ba­shi“ zäh­len zu den meist­ge­üb­ten For­men im Gesund­heits-Qigong. Wir ver­tie­fen das bereits Gelern­te, aber auch Neu­ein­stei­ger fin­den jeder­zeit Anschluss. Die sanf­ten Qigong-Übun­gen hel­fen, All­tags­stress abzu­bau­en, beweg­li­cher und aus­ge­gli­che­ner zu wer­den. Mit dem Vier-Jah­res­zei­ten-Qigong stär­ken wir im Som­mer unser Organ­sys­tem Herz/​Dünndarm und im Spät­som­mer Magen/​Milz. Der Ener­gie­fluss und unse­re Kör­per­wahr­neh­mung ver­bes­sern sich. Bit­te beque­me, der Wit­te­rung ange­pass­te Klei­dung und Schu­he, Ände­run­gen vor­be­hal­ten. Kurs­ge­bühr: 10 x 80,00 Euro, 5 x 60,00 Euro Teil­nah­me per 5er oder 10er-Kar­te, für Urlaubs­gäs­te auf Anfra­ge ein­zeln buch­bar 12,00 Euro, Treff­punkt im Kur­park, Am Kur­zen­trum Pot­ten­stein, Anmel­dung und Info bei Qigong-Kurs­lei­te­rin Kat­ja Pro­chaz­ka, Tel: 0170–6004855

Diens­tag, 02.07.2024 um 13:00 Uhr

Die geo­lo­gi­sche Wan­de­rung „Erzäh­len­de Land­schaf­ten – Fels­land­schaft um Tüchers­feld“ führt vom Muse­um Tüchers­feld ins Pütt­lach­tal und auf die Hoch­flä­che. Wie ist die Land­schaft mit ihren cha­rak­te­ris­ti­schen Fel­sen, stei­len Tälern und weit­räu­mi­gen Hoch­tä­lern ent­stan­den? Auf einer Zeit­rei­se mit Geo­park­ran­ge­rin Gise­la Ung­lert-Stiel­per wird die Ent­ste­hung der Fel­sen vor 200 Mio. Jah­ren im Jura­meer bis zur heu­ti­gen Kul­tur­land­schaft erklärt.

Treff­punkt: Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um Tüchers­feld, Am Muse­um 5, Pot­ten­stein, Gebühr: 6,00 Euro, Jugend­li­che bis 18 Jah­re und Stu­die­ren­de ermä­ßigt, Kin­der bis 16 Jah­re frei. Zahl­bar vor Ort. Anmel­dung nicht erfor­der­lich. Schwie­rig­keit: Wan­de­rung auf gut begeh­ba­ren Wald­we­gen und Pfa­den. Etwas Tritt­si­cher­heit und Kon­di­ti­on soll­te vor­han­den sein. Grö­ße­re Höhen­un­ter­schie­de sind zu bewältigen.

Mitt­woch. 03.07.2024 um 14:00 Uhr

Geführ­te Wan­de­rung rund um Pot­ten­stein von 14.00 bis 17.00, Geh­zeit ca. 3 Stun­den, Treff­punkt vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Wan­der­füh­rer Johann Bren­del, Teil­nah­me kos­ten­los, Anmel­dung erfor­der­lich unter 09243 70842. Die Wan­de­rung fin­det ab 5 Per­so­nen statt.

Mitt­woch, 03.07.2024 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei (Pot­ten­stei­ner Urbräu, Nürn­ber­ger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hau­ses wird sie im Bruck­may­ers Urbräu an der B470 in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Teilnahmegebühr/​Person: 7,50 € (inklu­si­ve Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Mitt­woch, 03.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein: Zwei Königs­kin­der auf der Flucht – Gala­pre­mie­re mit anschlie­ßen­der Pre­mie­re­fei­er. Eine knall­bun­te Som­mer­ko­mö­die. Ein zau­ber­haf­tes Mär­chen für Erwach­se­ne. Inhalt: Prinz Leon­ce soll hei­ra­ten. Das will er aber nicht, da er die Braut gar nicht kennt. Prin­zes­sin Lena, die Braut, die den Prin­zen eben­falls nicht kennt, will auch nicht hei­ra­ten. So bege­ben sich die bei­den, unab­hän­gig von­ein­an­der, auf die Flucht … was zu aller­lei Tur­bu­len­zen führt: Das gan­ze Reich gerät in Auf­ruhr: der König ist ver­wirrt, die Rat­ge­ber sind rat­los und der Schul­meis­ter besof­fen. Und natür­lich kommt’s, wie’s kom­men muss! Der Prinz und die Prin­zes­sin begeg­nen und ver­lie­ben sich, ohne zu ahnen, wer sie eigent­lich sind. Das Lust­spiel „Zwei Königs­kin­der auf der Flucht“ ist eine fröh­li­che und tur­bu­len­te Komö­die nach Georg Büch­ners „Leon­ce und Lena“. Ein hei­te­res und bezau­bern­des Mär­chen für Erwach­se­ne. Eine wun­der­schö­ne Lie­bes­ge­schich­te mit viel Witz und Lebens­freu­de. Ein wun­der­schö­ner, ent­spann­ter und ver­zau­bern­der Thea­ter-Abend im Klum­per­tal bei der Schüt­ters­müh­le. Kar­ten­ver­kauf: info@​faust-​festspiele.​eu oder in der Post­fi­lia­le Pottenstein.

Don­ners­tag, 04.07.2024 um 19:30 Uhr

Vor­trag: „Ste­reo­ty­pe“ im Frän­ki­sche Schweiz Muse­um Tüchersfeld.

Don­ners­tag, 04.07.2024 um 21:15 Uhr

Gru­sel­füh­rung. Erfah­re mehr über die schau­ri­gen Erleb­nis­se des Toten­grä­bers und lass dich von ihm in sei­ne Welt voll gru­se­li­ger und Furcht ein­flö­ßen­der Geschich­ten ent­füh­ren. Beglei­te den Toten­grä­ber mit sei­nem Spa­ten in der Hand auf sei­nem Weg hoch zum Fried­hof durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein. Die Gru­sel­stadt­füh­rung dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(10 ‑14J) Beim Toten­grä­ber zu bezah­len. Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de

Frei­tag, 05.07.2024 um 16:30 Uhr

His­to­ri­sche Füh­rung durch die Teu­fels­höh­le. Höh­len­ent­de­ckung, Erschlie­ßung und Ent­wick­lung der Teu­fels­höh­le in den ers­ten Jahr­zehn­ten. Seit über 100 Jah­ren kennt man in Fran­ken die Teu­fels­höh­le mit ihren fas­zi­nie­ren­den Tropf­stei­nen. 100 Jah­re in 75 Minu­ten – wo bekom­men Sie so etwas gebo­ten? Rich­tig, bei uns in der magi­schen Unter­welt der Teu­fels­höh­le! Die His­to­ri­sche Füh­rung fin­det mit begrenz­ter Teil­neh­mer­zahl statt, wobei Fra­gen an den Höh­len­füh­rer jeder­zeit mög­lich sind. Wich­ti­ge Infos zur his­to­ri­schen Ent­wick­lung wer­den geklärt. Wie ist die Höh­le ent­stan­den? Wie hat sich der Tou­ris­mus in der Frän­ki­schen Schweiz vom Ende des 18. Jahr­hun­derts bis heu­te ent­wi­ckelt? Wie wur­de die Teu­fels­höh­le ent­deckt? Wie ver­lief die Erschlie­ßung? Wie sahen Füh­run­gen vor 40 oder gar vor 80 Jah­ren aus? Wie ver­lief der tech­ni­sche Fort­schritt? Die Füh­rung für alle, die wis­sen wol­len, was sich in 100 Jah­ren Teu­fels­höh­le alles ver­än­dert hat. Anmel­dung in der Teu­fels­höh­le unter 09243 / 208 oder info@​teufelshoehle.​de

Frei­tag, 05.07.2024 um 17:00 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei (Pot­ten­stei­ner Urbräu, Nürn­ber­ger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hau­ses wird sie im Bruck­may­ers Urbräu an der B470 in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Teilnahmegebühr/​Person: 7,50 € (inklu­si­ve Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Frei­tag, 05.07.2024 um 17:30 Uhr

Infor­ma­ti­ons­abend „Pfle­ge­be­dürf­tig­keit was nun?“ in der ehe­ma­li­gen Schu­le in Kir­chen­bir­kig, Loh­weg 2 im 1. Stock

Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge ste­hen von heu­te auf mor­gen vor einer gro­ßen Her­aus­for­de­rung. Mit dem Info­abend möch­ten wir Ihnen Infor­ma­tio­nen geben, um sicher mit die­ser neu­en Auf­ga­be umge­hen zu kön­nen. All die­se Fra­gen wer­den wir ver­su­chen Ihnen zu beant­wor­ten: Was bedeu­tet es pfle­ge­be­dürf­tig zu sein? Begriff „Pfle­ge­be­dürf­tig­keit“, Vor­sor­ge­voll­macht, Betreu­ungs­ver­fü­gung & Pati­en­ten­ver­fü­gung, Habe ich rich­tig vor­ge­sorgt oder benö­ti­ge ich noch etwas? Wo bekom­me ich Unter­stüt­zung? Wie geht’s nun wei­ter? Es freut sich auf Ihr Kom­men Elke Lind­ner (Geron­to­fach­kraft, Ein­rich­tungs­lei­tung) und der Eli­sa­beth-Ver­ein Pot­ten­stein e.V.

Frei­tag, 05.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein: „Ernst sein ist alles ODER Es ist sehr wich­tig, Ernst zu sein! Eine hei­te­re und fröh­li­che Lie­bes­ko­mö­die. Inhalt: Um sich unge­stört amü­sie­ren zu kön­nen, hat Jack den nicht exis­tie­ren­den Ernst erfun­den, um den er sich, um häus­li­chen Pflich­ten zu ent­kom­men, stets küm­mern muss. Da aber Jack in Gwen­d­olyn ver­liebt ist – eine Ver­bin­dun­gen, die Gwens Mut­ter, die reso­lu­te Lady Brack­nell streng unter­sagt – und Gwen glaubt, dass Jack eben jener Ernst ist, neh­men die haar­sträu­bends­ten Ver­wick­lun­gen und Ver­wir­run­gen ihren Lauf. Vor allem weil Jacks Kum­pel Algi beschließt, sich als Ernst zu ver­klei­den, um die schö­ne Ceci­ly zu erobern. Das Lust­spiel des groß­ar­ti­gen und genia­len Oscar Wil­de explo­diert förm­lich vor Wort- und Wahn­witz, Tem­po und Timing. Jeder Satz, jede Bemer­kung und jedes Wort sind rei­ner Spaß. Oscar Wil­des welt­be­rühm­te Komö­die ist eine Thea­ter-Legen­de, die die Faust-Fest­spie­le in ihrem ganz eige­nen fre­chen, fröh­li­chen und locke­ren Stil hin­rei­ßend auf die Büh­ne schmei­ßen. Ein abso­lu­ter Rie­sen­spaß! Spiel­ort: Klum­per­tal bei der Schüt­ters­müh­le. Kar­ten­ver­kauf: info@​faust-​festspiele.​eu oder in der Post­fi­lia­le Pottenstein.

Frei­tag, 05.07.2024 um 21:15 Uhr

Die roman­ti­sche Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­ge dem bär­ti­gen Gesel­len mit sei­ner Hel­le­bar­de und sei­ner Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt Pot­ten­stein. Dabei erfährst DU auf die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Run­de viel Wis­sens­wer­tes über den NACHT­WÄCH­TER, sei­nen Gepflo­gen­hei­ten und über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gäs­ten noch einen „Gute-Nacht-Trunk“ – denn wer Bier trinkt lebt län­ger! Der Nacht­wäch­ter-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kos­tet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Treff­punkt: Am Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@​pottenstein-​tour.​de