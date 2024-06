Mit einem wei­te­ren US-Ame­ri­ka­ner hat Head Coach Anton Gavel die vier­te Kon­ting­ent­stel­le in sei­nem Team für die neue Sai­son besetzt. Der 25-jäh­ri­ge Guard Noah Locke wech­selt aus der ers­ten unga­ri­schen Liga nach Bam­berg, wo er einen Ver­trag für die kom­men­de Serie unter­schrieb. Noah ist 192 Zen­ti­me­ter groß, 96 Kilo­gramm schwer und spiel­te zuletzt für SZTE-Sze­deák Sze­ged. Hier erziel­te er im Schnitt 23,6 Punk­te pro Par­tie und führ­te damit die gesam­te Liga an.

Head Coach Anton Gavel:

“Noah hat gleich in sei­nem ers­ten Jahr in Euro­pa gezeigt und auch bewie­sen, dass er als Scorer agie­ren kann. Das ist es auch, was wir uns vor­stel­len und uns von ihm erwar­ten. Noah möch­te sein Spiel auf ein höhe­res Level heben und des­halb woll­ten wir ihn nach Freak City brin­gen und sind jetzt froh, dass er sich für uns ent­schie­den hat. Wie auch bei den ande­ren Jungs, die wir bereits ver­pflich­tet haben, erwar­ten wir uns, dass sie hier alles zei­gen, was sie drauf­ha­ben und bereit sind, sich indi­vi­du­ell und so dann auch als Bam­ber­ger-Mann­schaft weiterzuentwickeln.“