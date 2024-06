Am 15.06. fand in Moritz­burg der Schloss-Tri­ath­lon statt (auf­grund eines Virus im Gewäs­ser wur­de der Tri­ath­lon kurz­fris­tig zum Duath­lon, also Lau­fen (6,6km), Rad fah­ren (172km), Lau­fen (42,2km)) . Für den SV Bay­reuth star­tend war Jonas Seitz, bereit für sei­ne ers­te Lang­di­stanz. Er absol­vier­te alle Dis­zi­pli­nen in sehr star­ken 9:24 Stun­den und erreich­te somit den zwei­ten Platz in sei­ner Alters­klas­se und den 16. Platz in der Gesamt­wer­tung der Män­ner. Susan­ne Grie­p­en­trog, eben­falls SV Bay­reuth erreich­te über die sel­be Distanz das Ziel in 10:12 Stun­den und sicher­te sich somit den Sieg in ihrer Alters­klas­se und den 3. Rang in der Gesamt­wer­tung der Frau­en. Auch aus Bay­reuth war Kat­ja Stö­cker über die hal­be Distanz am Start. Sie erreich­te das Ziel nach 4:09 Stun­den und sicher­te sich den Alters­klas­sen­sieg sowie den Sieg der Gesamt­wer­tung bei den Frauen.