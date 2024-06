Die Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung blei­ben am Frei­tag, 28. Juni, wegen eines ganz­tä­gi­gen Betriebs­aus­flugs geschlos­sen. Dies gilt auch für die Ver­wal­tung des Süd­fried­hofs mit Kre­ma­to­ri­um sowie den Stadt­bau­hof ein­schließ­lich der Ver­wal­tung, des Wert­stoff­hofs, der Klär­an­la­ge und der Rest­stoff­de­po­nie Hein­ers­grund. Auch die Städ­ti­sche Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, die Stadt­bi­blio­thek und das Lesecafé21 im RW21 blei­ben an die­sem Tag geschlos­sen. Die Ober­fran­ken­hal­le, die Turn­hal­le am Roten Main, das Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on und das Eis­sta­di­on ste­hen hin­ge­gen für den Schul- und Trai­nings­be­trieb der Sport­ver­ei­ne zur Ver­fü­gung. Das Medi­en­zen­trum von Stadt und Land­kreis Bay­reuth nimmt eben­falls nicht am Betriebs­aus­flug teil und hat an die­sem Tag wie gewohnt geöffnet.